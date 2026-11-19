In dieser Woche leitete der Belgier erstmals wieder das Training des FC Bayern. Wegen einer Schulterverletzung musste der linke Arm des Coachs durch eine Schlinge gestützt werden. Am Freitag im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln wird Kompany, der eine Hirnhautreizung überstanden hat, die Bayern erstmals seit seinem Zusammenbruch auch wieder von der Seitenlinie aus betreuen.