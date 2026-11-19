Der Münchner Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hat die Umstände des Zusammenbruchs von Trainer Vincent Kompany näher beschrieben. Der Funktionär des deutschen Rekordmeisters berichtete bei einer Veranstaltung der „Abendzeitung München“ von dem Training der zweiten Mannschaft des FC Bayern vor mehr als drei Wochen.
Kompany war als Zuschauer dabei. Der 40-Jährige hatte Dreesen zufolge dann einen so starken Krampfanfall, dass er sich beide Schultern verletzte. „Das kann man sich kaum vorstellen“, sagte der Bayern-Boss.
Partie verschoben
Nachwuchsspieler der Münchner seien bei dem Anblick „schockiert“ gewesen. Die Partie des FC Bayern II wurde daraufhin auch verschoben. Kompany wurde an einer Schulter schon operiert, ein Eingriff an der anderen steht Dreesen zufolge dem Coach noch bevor.
In dieser Woche leitete der Belgier erstmals wieder das Training des FC Bayern. Wegen einer Schulterverletzung musste der linke Arm des Coachs durch eine Schlinge gestützt werden. Am Freitag im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln wird Kompany, der eine Hirnhautreizung überstanden hat, die Bayern erstmals seit seinem Zusammenbruch auch wieder von der Seitenlinie aus betreuen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.