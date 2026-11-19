Die Vorgeschichte reicht drei Jahre zurück: Damals wandten sich Tochter und Mutter gemeinsam in Tirol an die Polizei und erhoben schwere Vorwürfe gegen den Vater. Er soll seine Familie jahrelang terrorisiert, seiner Frau dreimal die Nase gebrochen und ein Messer in den Oberschenkel gerammt haben. Auch die fünf Kinder seien regelmäßig geschlagen worden. Im Juni 2024 wurde der 57-Jährige deshalb zu acht Jahren Haft verurteilt.