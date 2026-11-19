Erst den Papa, dann die Mama belastet! Eine heute 34-Jährige verstrickte sich in Tirol in ein Justiz-Drama. Nachdem ihr Vater zu acht Jahren Haft verurteilt wurde, musste nun die Tochter selbst wegen Verleumdung auf der Anklagebank Platz nehmen.
„Sie ist nicht mehr meine Tochter – ich sage aus.“ Mit diesen Worten machte die Mutter der Angeklagten (34) gleich zu Beginn ihrer Aussage deutlich, wie tief der Bruch innerhalb der Familie ist.
Die Vorgeschichte reicht drei Jahre zurück: Damals wandten sich Tochter und Mutter gemeinsam in Tirol an die Polizei und erhoben schwere Vorwürfe gegen den Vater. Er soll seine Familie jahrelang terrorisiert, seiner Frau dreimal die Nase gebrochen und ein Messer in den Oberschenkel gerammt haben. Auch die fünf Kinder seien regelmäßig geschlagen worden. Im Juni 2024 wurde der 57-Jährige deshalb zu acht Jahren Haft verurteilt.
Tochter widerrief ihre Aussagen vor Gericht
Später widerrief die heute 34-Jährige ihre Aussagen und behauptete, vor Gericht gelogen zu haben. Ihre Mutter habe sie und ihre Geschwister unter Druck gesetzt und zu Falschaussagen gezwungen. „Blödsinn! Wahrscheinlich hat sie dafür Geld bekommen, dass sie sich um 180 Grad gedreht hat“, entgegnete die erboste Mutter als Zeugin.
Die Staatsanwältin sprach von einer Familienfehde, die seit Jahren die Justiz auf Trab hält: „Fünf Polizeiinspektionen, drei Staatsanwälte, das Oberlandesgericht und sogar der Oberste Gerichtshof haben sich bereits mit den Gewaltvorwürfen befasst.“ Die Kinder seien zu einem Spielball ihrer Eltern geworden. „Aber wir sind darauf angewiesen, dass Opfer die Wahrheit sagen.“
Falschaussage aus schlechtem Gewissen?
Die Richterin hatte letztlich keinen Zweifel daran, dass die Angeklagte ihre Mutter bei der Polizei verleumdet hatte. Als Auslöser für den Sinneswandel vermutete sie vor allem die mehrjährige Gefängnisstrafe des Papas, die bei der Tochter offenbar Schuldgefühle ausgelöst habe.
Die bisher unbescholtene vierfache Mutter wurde zu 2400 Euro verurteilt. Zehn Monate Freiheitsstrafe wurden in eine Geldstrafe umgewandelt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
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