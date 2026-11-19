Lakers verlieren gegen Utah

Die Los Angeles Lakers erlitten gegen Nachzügler Utah Jazz mit 97:109 die dritte Saisonniederlage und halten wie die Philadelphia 76ers, die bei Orlando Magic mit 121:116 die Oberhand behielten, bei einer 13:3-Bilanz. In Denver lagen die Nuggets im Duell mit den Boston Celtics vor der Pause schon bis zu 17 Punkte zurück, drehten den Spieß aber noch um und bezwangen den NBA-Rekordmeister 105:101. In Miami präsentierten sich Heat und Milwaukee Bucks offensiv stark. Giannis Antetokounmpo verpasste beim 137:130 gegen seinen ehemaligen Klub aus Wisconsin mit 27 Zählern, 14 Rebounds und neun Assists haarscharf ein Triple-Double.