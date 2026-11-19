Mit Jakob Pöltl zurück in der Startformation, dafür ohne Scottie Barnes und RJ Barrett sowie zum mittlerweile 13. Mal ohne Kawhi Leonard haben die Toronto Raptors am Mittwoch (Ortszeit) die sechste Pleite in Folge in der National Basketball Association (NBA) kassiert. Sie unterlagen den Washington Wizards 99:103. Der 31-jährige Center aus Wien verbuchte acht Punkte, neun Rebounds, eine Saisonbestleistung von fünf Assists, drei Steals und einen Block in 28:36 Einsatzminuten.
Die ohnedies schon dezimierten Kanadier verloren zudem noch im ersten Viertel Collin Murray-Boyles, der Krankheitssymptome aufwies. Dennoch lieferten sie den Wizards einen offenen Schlagabtausch. Dass der Negativlauf seine Fortsetzung fand und die Saison-Zwischenbilanz nunmehr auf 5:10-Siege lautet, war dem Start in den Schlussabschnitt zuzuschreiben. In dieser Phase legten die Gäste einen 11:0-Lauf aufs Parkett und setzten sich auf 91:82 ab. Toronto blieb zwar dran, die Wende gelang jedoch nicht mehr. Immanuel Quickley erzielte 24 Punkte für die Heimischen.
„Offensiv nicht das Rezept gefunden“
„Wir haben offensiv nicht wirklich das Rezept gefunden“, analysierte Pöltl. Die Defense sei gut gewesen, „aber es hat halt nicht gereicht“. Die Wizards hätten gute Einzelspieler „und heute eine gute Partie gespielt“.
Routinier Anthony Davis (25 Punkte, 14 Rebounds) und Rookie AJ Dybantsa (23 Zähler, zwölf Rebounds) stachen heraus. Am Freitag ist Toronto bei den Detroit Pistons zu Gast, die zuletzt die San Antonio Spurs von der NBA-Spitze gestoßen haben. Am Mittwoch bezwang das Team aus Michigan die New Orleans Pelicans auswärts 122:109. Pöltl erwartet einen schweren Gang und eine sehr physische Partie.
Lakers verlieren gegen Utah
Die Los Angeles Lakers erlitten gegen Nachzügler Utah Jazz mit 97:109 die dritte Saisonniederlage und halten wie die Philadelphia 76ers, die bei Orlando Magic mit 121:116 die Oberhand behielten, bei einer 13:3-Bilanz. In Denver lagen die Nuggets im Duell mit den Boston Celtics vor der Pause schon bis zu 17 Punkte zurück, drehten den Spieß aber noch um und bezwangen den NBA-Rekordmeister 105:101. In Miami präsentierten sich Heat und Milwaukee Bucks offensiv stark. Giannis Antetokounmpo verpasste beim 137:130 gegen seinen ehemaligen Klub aus Wisconsin mit 27 Zählern, 14 Rebounds und neun Assists haarscharf ein Triple-Double.
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