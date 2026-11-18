Die geplante Fusionierung von Schauspielhaus und Next Liberty in Graz schlägt hohe Wellen. Nachdem Andrea Vilter (Schauspielhaus) ihren Abgang aus Graz angekündigt hat, will Michael Schilhan (Next Liberty) bleiben. Der „Krone“ hat er erklärt warum.
Die Nachricht, dass Schauspielhaus-Intendantin Andrea Vilter Graz nach nur einer Funktionsperiode wegen der vielen noch offenen Fragen zu der mit 2028 geplanten Fusionierung mit dem Kinder- und Jugendtheater Next Liberty verlassen werde, hat hohe Wellen geschlagen.
Nun hat sich auch Michael Schilhan, seit 2004 Intendant des Next Liberty, dessen Position demnächst ebenfalls ausgeschrieben wird, zu Wort gemeldet. Er teilt Vilters Kritik an den Sparmaßnahmen, möchte aber anders als sie „die neue Struktur, die offensichtlich unvermeidlich ist, aktiv mitgestalten“, wie er der „Krone“ erklärt. Deshalb werde er sich auch um eine weitere Funktionsperiode bewerben. Er hofft, seine „lange Erfahrung hilft, die nötigen Veränderungen so produktiv wie möglich zu gestalten.“
Warum macht er das? „Mit geht es vor allem darum, die Autonomie des Next Liberty als eigenständiges Kinder- und Jugendtheater zu bewahren. Wir dürfen in dem Wandlungsprozess nicht untergehen“, sagt er. „Und die neue Gesellschaft mit zwei Geschäftsführern ist die einzige Möglichkeit, wie das unter den aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen möglich zu sein scheint.“
Schilhan sieht in Kooperation auch Möglichkeit
Denn die Strukturen seines Hauses, seien schon so schlank, „dass weitere Einsparungen kaum möglich sind. Unser Personalstand ist seit 25 Jahren gleich, bei uns machen alle 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr als einen Job. Und auch mit den Einnahmen sind wir am Plafond anbelangt“, sagt er. Denn die Auslastung sei gut: „Die Vorstellungen bis Juni sind schon zu 80 Prozent ausverkauft“, nennt er als Beispiel.
Und so sieht er in einer engeren Zusammenarbeit mit dem Schauspielhaus durchaus auch Möglichkeiten für Wachstum: „Wir könnten Erfolgsstücke ,Stolz und Vorurteil‘ oder ,Faust‘ zu passenden Zeiten auch im Schauspielhaus spielen und so mit mehr oder weniger gleichem Aufwand viel mehr Menschen erreichen, weil die Kapazität viel höher ist.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.