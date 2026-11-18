Schilhan sieht in Kooperation auch Möglichkeit

Denn die Strukturen seines Hauses, seien schon so schlank, „dass weitere Einsparungen kaum möglich sind. Unser Personalstand ist seit 25 Jahren gleich, bei uns machen alle 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr als einen Job. Und auch mit den Einnahmen sind wir am Plafond anbelangt“, sagt er. Denn die Auslastung sei gut: „Die Vorstellungen bis Juni sind schon zu 80 Prozent ausverkauft“, nennt er als Beispiel.