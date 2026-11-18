Das Wiener Rabenhof-Theater setzt in Kooperation mit dem Theater der Jugend seine Reihe „Classics for Kids“ mit Homers „Odyssee“ fort. Roman Freigaßner-Hauser inszeniert den Klassiker als rasante Irrfahrt mit Jugendsprache und TikTok-Witz.
Es kracht und donnert im Akkord. Wer im Sommer noch zu klein war, um den Blockbuster im Kino zu sehen, kommt jetzt im Rabenhof zum Zug: „Die Odyssee“ ist der neueste Klassiker, der hier gemeinsam mit dem Theater der Jugend für Kinder ab zehn Jahren zu sehen ist. Die lange Fahrt von Odysseus und seinen Getreuen nach dem Trojanischen Krieg inszeniert Roman Freigaßner-Hauser derart rasant, dass man meint, man scrolle durch TikTok.
Während Odysseus (Markus Kofler) ein pflichtbewusster und blasser Heimkehrer ist, machen seine Seeleute nur Probleme. Sie sitzen am Hafen, witzeln „6, 7“ und „Chill deine Base, Diggah“. Im Olymp geht es ähnlich zu: Der wütende Poseidon hat einen blauen Bart, Flossen und sieht aus, als würde er gleich in die Disco gehen. Zeus trägt gelbe Flipflops.
Zwischen Drama und Komödie
Im Schnelldurchlauf meistert der Held seine Prüfungen: Er sticht dem Zyklopen unter Geschrei das Auge aus – ein Höhepunkt –, segelt durch die Winde, widersteht der betörenden Kirke und geht in den Hades. Das ist mal dramatisch und laut, mal ganz locker und komödiantisch, wie etwa seine Beziehung mit Kalypso, die in zwei Sekunden erledigt ist. Clara Lou Kindel wandelt sich ständig – sie mimt neben dem Zyklopen auch alle Frauenfiguren, inklusive der sich sehnenden Penelope. Diese „Odyssee“ ist effektvoll und bunt, wirkt aber mitunter gequetscht.
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