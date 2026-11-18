Zwischen Drama und Komödie

Im Schnelldurchlauf meistert der Held seine Prüfungen: Er sticht dem Zyklopen unter Geschrei das Auge aus – ein Höhepunkt –, segelt durch die Winde, widersteht der betörenden Kirke und geht in den Hades. Das ist mal dramatisch und laut, mal ganz locker und komödiantisch, wie etwa seine Beziehung mit Kalypso, die in zwei Sekunden erledigt ist. Clara Lou Kindel wandelt sich ständig – sie mimt neben dem Zyklopen auch alle Frauenfiguren, inklusive der sich sehnenden Penelope. Diese „Odyssee“ ist effektvoll und bunt, wirkt aber mitunter gequetscht.