Tirol statt Colorado! So lautet das Programm für die ÖSV-Damen um Olympiasiegerin Ariane Rädler in der kommenden Woche. Warum es zur Planänderung gekommen ist und sie dennoch cool bleibt, worauf der Fokus beim Chile-Camp gelegen hat und warum sie sich wie vor einer Schularbeit fühlt, verriet die 31-jährige Vorarlbergerin der „Krone“.