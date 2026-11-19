Tirol statt Colorado! So lautet das Programm für die ÖSV-Damen um Olympiasiegerin Ariane Rädler in der kommenden Woche. Warum es zur Planänderung gekommen ist und sie dennoch cool bleibt, worauf der Fokus beim Chile-Camp gelegen hat und warum sie sich wie vor einer Schularbeit fühlt, verriet die 31-jährige Vorarlbergerin der „Krone“.
„Eigentlich ist es ein bisschen so wie früher vor einer Schularbeit“, sagt Teamkombi-Olympiasiegerin Ariane Rädler lächelnd. „Da hattest du auch immer das Gefühl, dass du dich noch ein bisschen besser vorbereite hättest können.“ Wobei es dann zumeist ohnehin für eine gute Note reicht...
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