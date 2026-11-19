Ein russischer Staatsbürger soll im Auftrag Moskaus Mitarbeiter der Datenanalysefirma Palantir im Silicon Valley ausgespäht haben. Die Software des US-Unternehmens wird unter anderem vom Militär und von Sicherheitsbehörden eingesetzt. Gegen den russischen Staatsbürger wird nun Anklage erhoben.
Dem Mann wird unter anderem vorgeworfen, ohne vorherige Mitteilung an die US-Behörden im Auftrag einer ausländischen Regierung tätig gewesen zu sein und Beschäftigte des Unternehmens verfolgt zu haben. Nach Angaben der Ermittler soll der Mann vom russischen Staat angeworben, angeleitet und finanziert worden sein.
Er habe Mitarbeiter des Unternehmens unter anderem persönlich überwacht, elektronische Ortungsgeräte eingesetzt und falsche Identitäten verwendet. Seine mutmaßlichen Auftraggeber hätten ihm erklärt, dass die Firma Waffen liefere, die im Ukraine-Krieg gegen Russland eingesetzt würden.
Mann hat Firmenmitarbeiterin verfolgt
Besonders konkret schildern die Ermittler die Verfolgung einer Mitarbeiterin Anfang September. Demnach soll der Beschuldigte der Frau, die in ihrem Auto unterwegs war, von Palo Alto in Kalifornien aus fast 50 Kilometer weit in Richtung San Francisco gefolgt sein. Die Mitarbeiterin habe versucht, ihn mit ungewöhnlichen Fahrmanövern abzuschütteln und schließlich den Polizeinotruf gewählt.
Pakete mit Ausweisen abgefangen
Bei den Ermittlungen wurden den Angaben zufolge zudem zwei aus dem Ausland verschickte Pakete mit versteckten Ausweisdokumenten abgefangen. Darunter befanden sich demnach ein gefälschter kalifornischer Ausweis, eine Sozialversicherungskarte und ein echter US-Reisepass, der nachträglich mit dem Foto des Beschuldigten und einer falschen Identität versehen worden war.
Der Russe soll im Juni über Mexiko illegal in die USA eingereist sein. Im Oktober wurde er festgenommen. Im Fall einer Verurteilung droht ihm eine mehrjährige Haftstrafe.
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