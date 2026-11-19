Mann hat Firmenmitarbeiterin verfolgt

Besonders konkret schildern die Ermittler die Verfolgung einer Mitarbeiterin Anfang September. Demnach soll der Beschuldigte der Frau, die in ihrem Auto unterwegs war, von Palo Alto in Kalifornien aus fast 50 Kilometer weit in Richtung San Francisco gefolgt sein. Die Mitarbeiterin habe versucht, ihn mit ungewöhnlichen Fahrmanövern abzuschütteln und schließlich den Polizeinotruf gewählt.