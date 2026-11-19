Bereits dritte Attacke
Neuer Angriff auf Krim-Brücke: Verkehr eingestellt
Nach einem erneuten ukrainischen Angriff auf die Krim-Brücke ist der Verkehr laut den russischen Besatzungsbehörden „vorübergehend unterbrochen“ worden. „Der entstandene Schaden wird derzeit ermittelt“, erklärte der Verwaltungschef Sergej Aksjonow auf Telegram.
In der Nacht auf Montag und auf Dienstag gelang der Ukraine mit der teilweisen Zerstörung der Lieblingsbrücke von Kremlchef Wladimir Putin ein spektakulärer Coup. Mit Eigenbauraketen aus der Ukraine wurde die Kertschbrücke getroffen, ein Brückenbogen stürzte ins Meer.
Zwei Tage danach folgte nun ein weiterer Angriff auf das Prestige-Bauwerk: Der Verkehr über die Brücke zu der von Russland annektierten Halbinsel Krim musste erneut eingestellt werden.
Angriff kurz vor historischem Treffen
Der dritte Angriff auf die Brücke ereignete sich nur wenige Stunden, bevor sich die Staatschefs von China, Russland und den USA am Rande eines Gipfels im chinesischen Shenzhen trafen.
Die Ukraine hat die 2018 eröffnete Brücke seit Beginn der groß angelegten russischen Invasion in das Nachbarland im Februar 2022 wiederholt angegriffen. Die russische Armee transportiert über die Brücke unter anderem militärische Ausrüstung auf die Krim.
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