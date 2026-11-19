Angst, dass wieder die Polizei kommt

Zwar seien sie korrekt behandelt worden, aber: „Mein Sohn hatte 24 Stunden lang kein Buch, Spielzeug oder Handy, überhaupt keine Unterhaltung. Niemand hat ihm gesagt, wieso Polizei und Rettung ihn aus der Schule geholt haben. Er war sicher, dass seinen Eltern etwas passiert sein muss“, schildert die Irakerin im Gespräch mit der „Krone“. Deshalb habe der Viertklässler große Angst gehabt, am Mittwoch wieder in die Schule zu gehen: „Er hat sich gefürchtet, dass die Polizei wiederkommt“, so die Mutter.