Der Widerstand gegen die Abschiebung einer Familie wächst in Katsdorf (OÖ) weiter. Die „Krone“ sprach nun erstmals mit der Mutter. Am Mittwoch war der älteste Bub erstmals wieder in der Schule. Wie es nun weitergeht, ist noch unklar, die Familie könnte Österreich weiterhin verlassen müssen.
„Ich war sehr verzweifelt, habe die ganze Zeit geweint. Essen und trinken konnte ich nichts. Ich sterbe lieber hier, als zurück in den Irak zu gehen“, sagt Frau A. Kein Wunder: Die Familie war in ihrer alten Heimat Drohungen und Übergriffen ausgesetzt, bei einer Rückkehr könnten ihr die Kinder weggenommen werden.
Die 32-Jährige ist immer noch mitgenommen von den Ereignissen der vergangenen Woche. Gemeinsam mit ihrem ältesten Sohn (11) war sie in Schubhaft nach Wien gebracht worden. Sie sollten abgeschoben werden, obwohl der Vater (40) mit den beiden anderen Kindern untergetaucht war. Dienstagmittag wurden sie freigelassen, am Nachmittag kehrten sie wieder zurück.
„Vermisse meinen Mann und die Kinder“
„Ich bin sehr froh, dass ich jetzt wieder hier bin, aber ich vermisse meinen Mann und meine Kinder sehr“, so die 32-Jährige, die immer noch Gefahr läuft, abgeschoben zu werden. Die Familie hat zwei negative Asylbescheide, ein dritter kann – und wird – noch gestellt werden.
Angst, dass wieder die Polizei kommt
Zwar seien sie korrekt behandelt worden, aber: „Mein Sohn hatte 24 Stunden lang kein Buch, Spielzeug oder Handy, überhaupt keine Unterhaltung. Niemand hat ihm gesagt, wieso Polizei und Rettung ihn aus der Schule geholt haben. Er war sicher, dass seinen Eltern etwas passiert sein muss“, schildert die Irakerin im Gespräch mit der „Krone“. Deshalb habe der Viertklässler große Angst gehabt, am Mittwoch wieder in die Schule zu gehen: „Er hat sich gefürchtet, dass die Polizei wiederkommt“, so die Mutter.
Unterstützung und Kritik
Der Kreis, der die Familie nach Kräften unterstützt, wächst immer weiter: „Wir gründen gerade einen Verein. Am Sonntag waren wir 36 Bürger, und jeden Tag kommen neue dazu“, so eine Helferin. Auch von Eltern kommt Kritik am Einsatz: „Viele Kinder sind sehr verunsichert. Es ist schwierig, das mit ihnen zu verarbeiten“, hieß es.
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