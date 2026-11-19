Auf dem roten Teppich der CMA Awards in Nashville war Taylor Swift eindeutig die Nummer eins. Bei der Preisverleihung selbst hatte die 36-Jährige dann allerdings das Nachsehen. Denn bei der Trophäe für den Song des Jahres musste sich die Chartstürmerin gegen eine Newcomerin geschlagen geben.
In einem gelben schulterfreien Kleid von Oscar de la Renta war Taylor Swift eindeutig DER Hingucker auf dem roten Teppich bei den CMA Awards in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee.
Traumrobe mit sexy Detail
Und das lag nicht nur an der Signalfarbe der Designer-Robe, die bereits aus der Frühjahrs-Kollektion für 2027 des Luxuslabels stammt.
Grund dafür war auch der Vokuhila-Schnitt des Kleides. Der bauschige Rock des Wow-Stücks reichte Swift vorn nämlich lediglich bis knapp übers Knie, weshalb Fotografen und Fans freien Blick auf die tollen Beine der 36-Jährigen, die dank goldener Sandaletten noch länger wirkten, werfen konnten.
Swift verwandelte sich in sexy Cowgirl
Doch das Wow-Dress von Oscar de la Renta war längst nicht der einzige Look, mit dem die Sängerin bei den CMA Awards für Aufsehen sorgte. Für ihre Bühnenperformance schlüpfte Swift schließlich in einen Look, der aufregender nicht sein könnte
Das reich verzierte Mini-Kleid mit Turtelneck-Kragen, Cut-outs an der Seite und einem extrakurzen Rock stammte aus der neuen Kollektion von Erdem. Dazu kombinierte Swift verzierte Westernstiefel und eine hellblaue Gitarre, die mit glitzernden Wölkchen beklebt war.
Und weil aller guten Dinge bekanntlich drei sind, gab es für die Swift-Fans an diesem Abend gleich noch ein Wow-Outfit zu bewundern – nämlich ein funkelndes Mini-Kleid mit Fransen, das vom Label Taller Mamo stammte.
Kein Preis für Swift, sechs für Langley
Trotz Swifts herausragender Kleider-Schau ging die Sängerin am Ende leer aus. Für ihren „Toy Story 5“-Song „I Knew It, I Knew You“ war die 36-Jährige in der Kategorie Single of the Year nominiert. Am Ende durfte sich aber Ella Langley für ihren Hit „Choosin‘ Texas“ über den Preis freuen.
Die Newcomerin war zudem die Abräumerin des Abends und nahm gleich sechs Trophäen mit nach Hause. Als sie zum sechsten Mal auf die Bühne kam, witzelte sie sogar: „Inzwischen kann ich mich selbst nicht mehr sehen!“
Anschließend bedankte Langley sich: „Dieser Abend war so besonders wie kein anderer. Ich könnte morgen aufhören und hätte die beste Karriere meines Lebens gehabt.“
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