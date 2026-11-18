Welche Irritationen zum Beispiel?

Das gibt es den Punkt, wo sie erfährt, was mit ihrer jüdischen Jugendfreundin passiert ist. Dass die in Auschwitz noch kurz vor dem Kriegsende vergast wurde. Und da soll ich als Brunhilde Pomsel völlig unberührt und kalt bleiben, keinerlei Empathie zeigen. Bis zum Schluss. Ich weiß, wie ich diese Textstelle das erste Mal auf der Bühne gesprochen habe, da war ich fast den Tränen nah. Aber das darf ich als Schauspielerin nicht zeigen. Denn es geht um die Kälte dieser Frau. Da spüre ich in den Vorstellungen meist eine große Irritation des Publikums. Und weil wir vorhin über Herausforderung gesprochen haben: Das ist schon eine enorme. Persönlich glaube ich schon, dass Brunhilde Pomsel irgendetwas empfunden haben muss. Aber das kann ich nur vermuten.