Noch dreimal steht Lore Stefanek in „Ein Deutsches Leben“ im Theater in der Josefstadt als Goebbels Sekretärin Brunhilde Pomsel auf der Bühne. Wir haben mit der 83-jährigen Schauspielerin über die Herausforderungen dieses Stücks und die Gratwanderung der Empathie gesprochen.
Was bedeutet es, „nichts gewusst“ zu haben? Dieser Frage geht „Ein deutsches Leben“ nach. Dramatiker Christopher Hampton hat aus den Erinnerungen Brunhilde Pomsels, der ehemaligen Sekretärin von Joseph Goebbels, einen Monolog über Anpassung, Erinnerung und Schuld entwickelt. In der Produktion im Theater in der Josefstadt spielt Lore Stefanek in der Regie von Andrea Breth jene Frau, die auf ihr Leben zurückblickt und dabei zwischen persönlicher Entlastung und historischer Verantwortung steht.
„Krone“: Sie stehen zwei Stunden durchgehend als Goebbels-Sekretärin Brunhilde Pomsel auf der Bühne, durchlaufen dabei einen Textmarathon. Wie schaffen Sie das?
Lore Stefanek: Ja, es ist anstrengend, aber danach fühle ich mich, als wäre ich im Urlaub gewesen. Nachher geht es mir immer blendend. Es ist schon sehr viel mehr Text als bei anderen Stücken, die ich spiele, daher braucht es noch mehr Vorbereitungszeit.Die Herausforderung ist aber, immer wieder den genauen Ausdruck zu treffen, den die Regisseurin Andrea Breth mit mir erarbeitet hat.
Sie sind 83, das ist schon eine enorme Leistung, so eine Textfülle auf Abruf parat zu haben.
Ich merke mir das mithilfe von Assoziationen. Wenn ich über eine gewisse Erinnerung spreche, sehe ich diese Bilder vor mir. Oder wenn ich versuche, einen Zeitabschnitt zu beschreiben, der mit einem bestimmten Gefühl von dieser Figur damals verbunden war, dann versuche ich mir das ins Gedächtnis zu rufen. Dann kommt der Text automatisch. Es ist ein ganzes Gefüge, in das man hineingeht und das sich gegenseitig bedingt.
Was ist für Sie die größte Herausforderung bei dem Stück?
Das ist die Identifikation mit der Person Brunhilde Pomsel. Ich habe mir den Dokumentarfilm über sie mehrmals angesehen, und ich muss sagen, mir war die Frau wirklich unsympathisch. Aber wenn ich eine Figur in einem realistischen Rahmen darstellen und dabei glaubhaft sein soll, dann muss ich die irgendwann schon an mein Herz nehmen. Ja, und muss die irgendwo auch gern haben.
Und wie erging es Ihnen dann bei der Erarbeitung?
Ich habe Stellen entdeckt, wo ich mir gedacht habe: Ja, das wäre mir genauso gegangen. Wenn sie zum Beispiel sagt, sie sei zu feige, um in den Widerstand zu gehen, dann verstehe ich sie. Denn ich wäre wahrscheinlichauch nicht in den Widerstand gegangen. Ich hätte sicherlich viel zu viel Angst gehabt. Und wenn in der Nazizeit ein Intendant gekommen wäre und gesagt hätte: „Fräulein Stefanek, kommen Sie an mein Theater, Sie spielen dort die größten Rollen“. Ich wäre ihm gefolgt. Natürlich.
Also konnten Sie sie dann irgendwann an Ihr Herz nehmen?
Ja, absolut. Und manches Detail aus ihrer Kindheit war mir sogar vertraut und hat mich sehr berührt.
Das Stück ist eine intensive One-Woman-Show. Spüren Sie das Publikum und dessen Reaktionen?
Ja, sehr sogar. Ich suche mir immer irgendjemanden aus dem Publikum und spreche ihn direkt an. Es ist im Zuschauerraum immer sehr, sehr still. Die Menschen hören konzentriert zu. Das ist für mich eine große Bestätigung. Und ich merke auch, wenn die Konzentration nachlässt. Dann ist aber was mit mir nicht in Ordnung (lacht). Im Grunde genommen ist das Publikum mein Partner, dem ich verpflichtet bin. Und ich merke natürlich, wenn gewisse Textpassasen auf Irritation stoßen.
Welche Irritationen zum Beispiel?
Das gibt es den Punkt, wo sie erfährt, was mit ihrer jüdischen Jugendfreundin passiert ist. Dass die in Auschwitz noch kurz vor dem Kriegsende vergast wurde. Und da soll ich als Brunhilde Pomsel völlig unberührt und kalt bleiben, keinerlei Empathie zeigen. Bis zum Schluss. Ich weiß, wie ich diese Textstelle das erste Mal auf der Bühne gesprochen habe, da war ich fast den Tränen nah. Aber das darf ich als Schauspielerin nicht zeigen. Denn es geht um die Kälte dieser Frau. Da spüre ich in den Vorstellungen meist eine große Irritation des Publikums. Und weil wir vorhin über Herausforderung gesprochen haben: Das ist schon eine enorme. Persönlich glaube ich schon, dass Brunhilde Pomsel irgendetwas empfunden haben muss. Aber das kann ich nur vermuten.
Was soll man aus dem Stück mitnehmen?
„Was hätte ich damals getan?“ Das ist die Frage, von der ich mir wünschen würde, dass man sie mit nach Hause nimmt.
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