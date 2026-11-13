Experimental-Jet führt über USA Testflüge durch

Am Donnerstag startete ein X-59-Prototyp vom Birmingham-Shuttlesworth International Airport im Bundesstaat Alabama und setzte damit seine Reise quer durch die Staaten fort. Der X-59 überflog dabei mehrere Gemeinden, um Daten über die Reaktionen der Bewohner dort auf die beim Überschallflug erzeugten Geräusche zu sammeln. Die gewonnenen Daten sollen den Aufsichtsbehörden dabei helfen, Entscheidungen über künfitge Zulassung von Überschallflügen über Land zu treffen.