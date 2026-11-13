Experimental-Jet führt über USA Testflüge durch

Mehr als 20 Jahre nach dem Aus für die legendäre „Concorde“ rückt nun eine mögliche Rückkehr des Überschallflugs im Passagierverkehr immer näher. Derzeit absolviert ein Prototyp des Experimentaljets X-59 im Rahmen des QueSST-Projektes der US-Raumfahrtbehörde NASA Testflüge in den USA (siehe Video oben).
Am Donnerstag startete ein X-59-Prototyp vom Birmingham-Shuttlesworth International Airport im Bundesstaat Alabama und setzte damit seine Reise quer durch die Staaten fort. Der X-59 überflog dabei mehrere Gemeinden, um Daten über die Reaktionen der Bewohner dort auf die beim Überschallflug erzeugten Geräusche zu sammeln. Die gewonnenen Daten sollen den Aufsichtsbehörden dabei helfen, Entscheidungen über künfitge Zulassung von Überschallflügen über Land zu treffen.
Deutlich leiser als die „Concorde“
Das gemeinsam mit Lockheed Martin entwickelte Flugzeug ist darauf ausgelegt, schneller als der Schall zu fliegen – aber mit einem leiseren Knall anstelle eines Überschallknalls. Im Vergleich zur „Concorde“, die etwa doppelt so schnell war wie moderne Passagierflugzeuge, deren Betrieb jedoch 2003 wegen wachsender Sicherheitsbedenken eingestellt wurde.
Der X-59-Jet soll nur einen „weichen Knall“ verursachen, wenn er die Schallmauer durchbricht. Der Knall entspreche in etwa der Lautstärke, die beim Zuschlagen einer Autotür gemessen werde, heißt es von Seiten der Entwickler.
Die Reiseflughöhe für den „Sohn der Concorde“ wird mit 55.000 Fuß (knapp 16.800 Meter), ihre Höchstgeschwindigkeit mit 1,42 Mach (rund 1750 km/h) angegeben. Möglich mache das „das längliche, schlanke Design des Flugzeugs“, erklärte Ende 2018 ein für das Projekt verantwortlicher Manager bei Lockheed Martin.
Erster Testflug im Oktober 2025
Vor einem Jahr, Ende Oktober 2025, absolvierte die X-59 ihren erfolgreichen Erstflug. Im Juni dieses Jahres durchbrach die Maschine bei Tests erstmals die Schallmauer und stieg bis in eine Höhe von 55.000 Fuß auf. Ende September erreichte der Jet bei einer Serie von Flügen Geschwindigkeiten von bis zu 1,53 Mach (1625 km/h).
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