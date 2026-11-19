Unterstützung für Ukraine in den USA „enorm“

In dem Interview sagte der Herzog von Sussex weiter, er denke, alle sollten nervös und vorbereitet sein. „Wer von uns schon einmal gedient hat, sollte bereit sein, wieder zu dienen.“ Sicher sei: „Wir können viel von der Ukraine lernen. Ich glaube, die ganze Welt kann viel von der Ukraine lernen.“