Der 60-Jährige hat am Mittwoch (Ortszeit) auf dem berühmten Gehsteig im Herzen von Hollywood die 2864. Sternenplakette enthüllt. Die Ehrung erfolgte in der Sparte „Fernsehen“.

Ramsay: „Werde Stern polieren“

„Ich bin einfach der glücklichste Koch der Welt, weil ich jeden Tag das tun darf, wovon ich träume – und das ist, eine Küche, ein Restaurant und talentierte Menschen ganz nach oben zu führen“, sagte der Geehrte in seiner Dankesrede. Er werde jetzt jede Woche hierherkommen und seinen Stern polieren.