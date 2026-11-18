Wenn kraftvolle Stimmen, mitreißende Rhythmen und große Emotionen aufeinandertreffen, ist Gospel Christmas nicht weit. Am 9. Dezember 2026 verwandelt sich die Wiener Stadthalle in eine Bühne für authentischen amerikanischen Gospel. Jetzt Tickets um -33% im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at sichern!
Am 9. Dezember 2026 um 20 Uhr verwandelt Gospel Christmas die Wiener Stadthalle in einen Ort voller Musik, Lebensfreude und vorweihnachtlicher Emotionen.
Im Mittelpunkt steht der mehrfach ausgezeichnete Sänger und Chorleiter Vincent Bohanan, der mit seinem Chor The Victorious Army aus Atlanta die unverwechselbare Energie des Black Gospel nach Wien bringt. Begleitet wird er von den herausragenden Solisten David Bratton, Bre Holly und Carlton Ellen sowie einer Live-Band.
Fast 30 Künstlerinnen und Künstler sorgen für ein musikalisches Feuerwerk aus gefühlvollen Balladen, kraftvollen Chorgesängen und mitreißenden Rhythmen. Ein besonderes Konzerterlebnis, das die Vorfreude auf Weihnachten weckt und die Botschaft von Hoffnung, Freude und Gemeinschaft spürbar macht.
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