Alles neu! Was Peter Fox schon in den 2000ern besang, galt auch für die Landesliga. Zumindest vor dem Saisonstart. Denn anders als in den Vorjahren gab’s keinen haushohen Aufstiegsfavoriten. Leithaprodersdorf hatten die Experten zwar am Schirm, Klingenbach im Kampf um die Winterkrone wohl nicht einmal die größten Optimisten in Grün-Weiß. Am Ende krönten sich die Leitha-Boys in einem oscarreifen Herbstfinale vor 1000 Fans zum Winterkönig. Während zwei „Oldies“ die Liga völlig auf den Kopf stellten! Die „Krone“ zieht die große Bilanz.