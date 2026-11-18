Die burgenländische Landesliga verabschiedet sich in die Winterpause. Zwei „Oldie“-Torjäger und ein Erfolgsarchitekt prägten eine ereignisreiche Hinrunde voller Überraschungen. Die „Krone“ zieht eine erste Zwischenbilanz
Alles neu! Was Peter Fox schon in den 2000ern besang, galt auch für die Landesliga. Zumindest vor dem Saisonstart. Denn anders als in den Vorjahren gab’s keinen haushohen Aufstiegsfavoriten. Leithaprodersdorf hatten die Experten zwar am Schirm, Klingenbach im Kampf um die Winterkrone wohl nicht einmal die größten Optimisten in Grün-Weiß. Am Ende krönten sich die Leitha-Boys in einem oscarreifen Herbstfinale vor 1000 Fans zum Winterkönig. Während zwei „Oldies“ die Liga völlig auf den Kopf stellten! Die „Krone“ zieht die große Bilanz.
Trainer der Hinrunde:
Am Erfolgsarchitekten von der Leitha führt kein Weg vorbei! Mario Santner formte über Jahre eine blutjunge, hungrige Truppe zum erfrischend aufspielenden Meisterkandidaten. Mit der Winterkrone beweist der SVL, dass er für größere Aufgaben bestimmt ist.
Spieler der Hinrunde:
...ist gleichzeitig einer der „Oldies“ der Liga – Dario Tadic. Der Ex-Profi zerschoss die Landesliga mit seinen 36 Jahren fast im Alleingang. Ballerte sich mit 13 Treffern an die Spitze der Torschützenliste, seinen Herzensverein Pinkafeld auf den starken vierten Platz. Und gleichzeitig zum inoffiziellen Titel als...
Aufsteiger der Hinrunde:
Der Liganeuling sorgte für eine faustdicke Überraschung. Teilt sich den Titel aber mit Klingenbach. Vor wenigen Monaten nur dank eines Wechselfehlers Siegendorfs den Abstieg entgangen, schrieb der ASKÖ eine echte Cinderella-Story. Bis zum letzten Spieltag war man gar Tabellenführer! „Wir haben den Klassenerhalt quasi jetzt schon fixiert“, schmunzelt Coach Klemenschitz. Mit 32 Punkten fehlen gerade einmal zwei Zähler auf die gesamte Vorsaison. Maßgeblich beteiligt war auch der…
Transfer der Hinrunde:
Michal Kozak! Mit seinen zarten 39 Jahren ist er der zweite „Oldie“, der die Liga wild aufmischte. Zwölfmal schlug der Routinier zu, der im Sommer von Bad Sauerbrunn nach Klingenbach wechselte. Ganz nebenbei führt er mit 153 Treffern auch die ewige Torschützenliste der rot-goldenen Landesliga an.
Sorgenkind der Hinrunde:
...ist der SV Lackenbach. Erstmals seit 55 Jahren wieder im Landesoberhaus, zahlen die Mittelburgenländer ordentlich Lehrgeld. Sechs Punkte, kein einziger Sieg, Schlusslicht. Der Klassenerhalt? Schon zur Winterpause in weiter Ferne.
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