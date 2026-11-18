Das Brauchtum rund um den Krampus hat hierzulande eine lange Tradition. Seit mittlerweile 21 Jahren trägt der „Kärntner Krampusshop“ einen wesentlichen Teil dazu bei. Hinter dem familiengeführten Unternehmen stehen Melanie Hafner und Gerhard Trinkl gemeinsam mit ihrem Sohn Christopher Trinkl.