Schon wieder ein brutaler Überfall am helllichten Tag in Wien! Zwei bislang unbekannte Täter sollen am Dienstagnachmittag in Wieden versucht haben, einen 43-jährigen Mann im Alois-Drasche-Park auszurauben. Als sich das Opfer wehrte, zückte einer der Angreifer ein Messer und stach ihm in den Rücken.
Der Vorfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr im Park im vierten Bezirk. Die beiden Täter attackierten den Mann, doch dieser setzte sich zur Wehr. Im Zuge des Gerangels zog einer der Unbekannten plötzlich ein Messer und verletzte den 43-Jährigen damit im Rücken. Laut Angaben der Polizei soll er auch die Lunge getroffen haben.
Anschließend flüchteten die Angreifer ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Verletzte begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Von dort aus wurde schließlich die Polizei verständigt.
Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.
Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die Ermittlungen über nommen. Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden unter der Tele fon-nummer 01/31310 43800 entgegengenommen.
Überfälle mit Eisenstange in Margareten
Bereits in Margareten kam es am Montag zu zwei brutalen Überfällen. Bei der Haltestelle Kliebergasse wurde ein 39-Jähriger mit einer Eisenstange am Kopf verletzt. Kurz darauf entdeckten Polizisten ein weiteres Opfer: Ein 40-Jähriger war ebenfalls attackiert und um Bargeld beraubt worden. Im Zuge der Fahndung wurde ein 22-jähriger Syrer festgenommen. Er soll versucht haben, die Eisenstange hinter einem Elektrokasten zu verstecken.
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