Überfälle mit Eisenstange in Margareten

Bereits in Margareten kam es am Montag zu zwei brutalen Überfällen. Bei der Haltestelle Kliebergasse wurde ein 39-Jähriger mit einer Eisenstange am Kopf verletzt. Kurz darauf entdeckten Polizisten ein weiteres Opfer: Ein 40-Jähriger war ebenfalls attackiert und um Bargeld beraubt worden. Im Zuge der Fahndung wurde ein 22-jähriger Syrer festgenommen. Er soll versucht haben, die Eisenstange hinter einem Elektrokasten zu verstecken.