Großer Ärger bei Fahrgästen in Niederösterreich: Mögliche „Fehlhandlungen“ hatten wohl Auswirkung auf die Sicherheit im Bahnverkehr, längere Wartezeiten waren die Folge. Während die Züge stillstanden, wurden die Fahrgäste über die Ursache im Dunkeln gelassen.
Verspätungen, technische Pannen und ungewöhnliche Zwischenfälle: Für ÖBB-Fahrgäste ist kein Tag wie der andere. Auch am vergangenen Donnerstag sorgte die Bahn in Niederösterreich für Ärger bei den Fahrgästen. Zuerst traf es die Franz-Josefs-Bahn, die von Wien bis nach St. Pölten fährt. Am Bahnhof Ziersdorf im Weinviertel durfte in den Morgenstunden ein Fahrdienstleiter plötzlich seine Tätigkeit nicht fortsetzen, berichtet ein Zeuge der „Krone“.
Die ÖBB gehen bei der Sicherheit im Bahnbetrieb keine Kompromisse ein.
NÖ-Bahnsprecher Christopher Seif
Bild: ÖBB
Zwischen 5 und 7 Uhr stand der Zug in der Station still. Besonders brisant: Nur wenige Stunden später passierte auf der alten Westbahnstrecke zwischen Eichgraben-Altlengbach und Kirchstetten Ähnliches. Wegen einer „Verzögerung im Arbeitsablauf“, wie es zunächst hieß, konnten von 10 Uhr bis 13 Uhr keine Züge fahren.
ÖBB schweigen zu den Gründen
„Planen Sie in diesem Bereich derzeit bis zu 60 Minuten mehr Reisezeit ein“, klang es aus den Lautsprechern. Wie die ÖBB bestätigen, wurde auch dort ein Mitarbeiter an diesem Tag vom Dienst freigestellt. „Unabhängig voneinander sind Ereignisse vorgefallen, die auf die Sicherheit Auswirkungen hatten“, so ÖBB-Sprecher Christopher Seif. Zum Schutz vor einer möglichen weiteren „Fehlhandlung“ wurden die Mitarbeiter suspendiert. Wie bei jedem Unfall – oder Beinahe-Unfall – müsse der Fall intern genau aufgeklärt werden.
Den Fahrgästen kamen die Vorfälle jedenfalls seltsam vor. Über die Gründe hüllen sich die ÖBB aber in Schweigen. Klar, dass da die Gerüchteküche brodelt ...
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