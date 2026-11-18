ÖBB schweigen zu den Gründen

„Planen Sie in diesem Bereich derzeit bis zu 60 Minuten mehr Reisezeit ein“, klang es aus den Lautsprechern. Wie die ÖBB bestätigen, wurde auch dort ein Mitarbeiter an diesem Tag vom Dienst freigestellt. „Unabhängig voneinander sind Ereignisse vorgefallen, die auf die Sicherheit Auswirkungen hatten“, so ÖBB-Sprecher Christopher Seif. Zum Schutz vor einer möglichen weiteren „Fehlhandlung“ wurden die Mitarbeiter suspendiert. Wie bei jedem Unfall – oder Beinahe-Unfall – müsse der Fall intern genau aufgeklärt werden.