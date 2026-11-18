Nach dem mageren Saisonstart der ÖSV-Techniker in Levi hofft die rot-weiß-rote Ski-Nation auf ein Zeichen in den Speed-Disziplinen: Klaus Kröll, Sportlicher Leiter Alpin des Steirischen Skiverbandes und letzter ÖSV-Läufer, der 2012 die Weltcup-Kristallkugel in der Abfahrt gewonnen hatte, zeichnet ein realistisches Bild.