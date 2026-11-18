Rückblende auf den 23. Juni 2025: Ein 44-jähriger Monteur will sich die Ausfuhr seiner Einkäufe bestätigen lassen, um die österreichische Umsatzsteuer zurückzubekommen. Nach seiner Darstellung ist der Beleg bereits abgestempelt, als ein Zollbeamter verlangt, dass er sein offenbar falsch geparktes Auto umstellt. Die Stimmung kippt. „Arrogantes A******ch“, schimpft der 44-Jährige. Daraufhin sei die Bestätigung wieder annulliert worden. Doch der Zoff ist damit nicht vorbei. Als der Monteur die Zollstelle verlässt, soll ihm der Beamte nachgegangen sein und versucht haben, ihm den Beleg aus der Hand zu reißen.