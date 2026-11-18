Eigentlich wollte ein 44-Jähriger an der Schweizer Grenze nur seine Mehrwertsteuer zurück. Stattdessen geriet er mit einem Zollbeamten aneinander und ins Visier der Justiz. Pikant: Auch gegen den Beamten wurde ermittelt. Ein Fall mit zwei Verfahren und einem bemerkenswerten Ausgang.
Satte 5000 Euro für einen Ellbogenstoß, den es womöglich nie gegeben hat. Ein Streit am Grenzübergang Lustenau endet am Landesgericht Feldkirch mit einer pikanten Pointe: Weder der angeklagte Monteur noch der beteiligte Zollbeamte müssen sich einem Urteil stellen.
Rückblende auf den 23. Juni 2025: Ein 44-jähriger Monteur will sich die Ausfuhr seiner Einkäufe bestätigen lassen, um die österreichische Umsatzsteuer zurückzubekommen. Nach seiner Darstellung ist der Beleg bereits abgestempelt, als ein Zollbeamter verlangt, dass er sein offenbar falsch geparktes Auto umstellt. Die Stimmung kippt. „Arrogantes A******ch“, schimpft der 44-Jährige. Daraufhin sei die Bestätigung wieder annulliert worden. Doch der Zoff ist damit nicht vorbei. Als der Monteur die Zollstelle verlässt, soll ihm der Beamte nachgegangen sein und versucht haben, ihm den Beleg aus der Hand zu reißen.
Widerstand gegen die Staatsgewalt?
Die Staatsanwaltschaft wirft dem bislang Unbescholtenen vor, in weiterer Folge den Beamten mit dem Ellbogen getroffen zu haben: versuchter Widerstand gegen die Staatsgewalt und Körperverletzung. Der Angeklagte bestreitet das und sein Verteidiger dreht den Spieß um: Der Beamte habe mit dem Griff nach dem Papier eigenes Fehlverhalten vertuschen wollen.
Wegen Amtsmissbrauchs sei dessen Verfahren bereits diversionell, also außergerichtlich, erledigt worden. Auch das behauptete Nasenbluten des Beamten macht den Anwalt stutzig. Direkt nach besagtem Vorfall wäre keine Verletzung sichtbar gewesen, erst rund zehn Minuten später sei davon plötzlich die Rede gewesen, argumentiert der Rechtsvertreter.
Diversion nach kurzer Beratung
Vor Richterin Kathrin Feurle bleibt der Monteur bei seinem Nein zum Tatvorwurf. Trotzdem nimmt er nach kurzer Beratung eine Diversion an. Der Ausgang eines Beweisverfahrens sei ungewiss, so die Überlegung der Verteidigung. Für die Beleidigung entschuldigt sich der angeklagte Monteur. Die 5000 Euro streckt sein mit ihm befreundeter Anwalt vor. Zeugen werden nicht mehr gehört. Das Verfahren ist somit rechtskräftig eingestellt. Ob der Ellbogen den Beamten tatsächlich traf, bleibt offen.
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