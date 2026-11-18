Wieder hat der Wiener Gemeinderat darüber gestritten, ob das Jugendcollege eine Vorrangstraße für die Integration junger Migranten auf dem Arbeitsmarkt oder eine Geldvernichtungsmaschine ist. Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) argumentierte „beeindruckende“ Erfolge anhand von noch unveröffentlichten neuen Zahlen.
Es war nicht die erste Anfrage der FPÖ zu dem seit zwei Jahren bestehenden Flüchtlingscollege. Wien finanziert die Maßnahme gemeinsam mit dem AMS. Der Wiener Anteil lag zuletzt bei fast 17 Millionen Euro für ein Jahr. „Das ist offenbar ein Lieblingsthema der Freiheitlichen“, meinte Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) in seiner Anfragebeantwortung bissig. Offenbar schaffe es die FPÖ nicht, sich seine immer gleiche Antwort zu merken.
„Beschäftigung“ muss nicht Arbeit heißen
FPÖ-Gemeinderat Lukas Brucker drehte den Spieß um: Tatsächlich müsse seine Partei immer wieder anfragen, und tatsächlich bekomme man von der Stadtregierung immer die gleiche Antwort – nämlich eine, die sich vor handfesten Beweisen für den Erfolg der Maßnahme drücke. Aus Hackers Sicht belegt diese Kritik nur das „permanente Ausländerproblem“, das die Freiheitlichen als Partei hätten. Auch Grüne und ÖVP vermissten allerdings konkrete Zahlen zu entscheidenden Fragen.
Es gibt in ganz Österreich keine Maßnahme mit so großem Erfolg bei einer so schwierigen Zielgruppe.
Wiens Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ)
Wie schon bisher verwies Hacker darauf, dass 51 Prozent der Jugendcollege-Abgänger drei Monate danach „in Beschäftigung“ seien. Das kann aber auch heißen, dass sie an einer weiterführenden Qualifikationsmaßnahme teilnehmen. Die Frage, wie viel nach dem College tatsächlich bezahlte Arbeit finden, könne nur das AMS beantworten: „Wir sind nur Kofinanzierer, und ich habe keine Weisungsbefugnis gegenüber dem AMS, auch wenn ich mir in der Hinsicht manchmal denke: schade“, so Hacker.
Es gebe jedoch „in ganz Österreich keine Maßnahme mit so großem Erfolg bei einer so schwierigen Zielgruppe“, zeigte sich Hacker weiterhin überzeugt. Das College bedeute „pro Person eine Investition von rund 2800 Euro. Rein kaufmännisch rechnet sich das, wenn fast 60 Prozent drei Monate später nicht mehr in der Mindestsicherung sind.“ Darüber hinaus zitierte Hacker aus noch unveröffentlichten „beeindruckenden“ Studienergebenissen, laut denen ein Jahr nach dem College sogar zwei Drittel aller Absolventen „in Beschäftigung oder Qualifizierung“ seien.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.