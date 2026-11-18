Wie schon bisher verwies Hacker darauf, dass 51 Prozent der Jugendcollege-Abgänger drei Monate danach „in Beschäftigung“ seien. Das kann aber auch heißen, dass sie an einer weiterführenden Qualifikationsmaßnahme teilnehmen. Die Frage, wie viel nach dem College tatsächlich bezahlte Arbeit finden, könne nur das AMS beantworten: „Wir sind nur Kofinanzierer, und ich habe keine Weisungsbefugnis gegenüber dem AMS, auch wenn ich mir in der Hinsicht manchmal denke: schade“, so Hacker.