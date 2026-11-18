Moritz Zudrell war im Jänner 2024 beim Slalom in Wengen mit 18 Jahren und 195 Tagen der jüngste ÖSV-Weltcupdebütant seit einem gewissen Marcel Hirscher. Der war bei seiner Premiere in der Lenzerheide (Sz) im März 2007 nochmals 180 Tage jünger. Doch während Hirscher schnell im Weltcup Fuß fasste, wartet der Vorarlberger weiter auf seinen zweiten Start.
„Seit dem Super-G-Training auf dem Weltcuphang in Sölden konzentriere ich mich eigentlich ganz auf den Slalom und den Europacupauftakt in Suomo“, verrät Moritz Zudrell. In der finnischen Skistation steht in exakt einer Woche der erste von zwei EC-Slaloms an und da möchte der 21-jährige Montafoner die ersten Schritte dorthin zurück machen, wo er im Winter 2023/24 bereits war.
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