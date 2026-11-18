„Seit dem Super-G-Training auf dem Weltcuphang in Sölden konzentriere ich mich eigentlich ganz auf den Slalom und den Europacupauftakt in Suomo“, verrät Moritz Zudrell. In der finnischen Skistation steht in exakt einer Woche der erste von zwei EC-Slaloms an und da möchte der 21-jährige Montafoner die ersten Schritte dorthin zurück machen, wo er im Winter 2023/24 bereits war.