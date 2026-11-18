So flog Operation auf
Geheimdienste: Russland plante Massaker in Polen
Die polnischen Behörden haben einen perfiden Plan aufgedeckt: Offenbar wollte der russische Geheimdienst nahe der Grenze ein Blutbad in dem NATO-Land anrichten – und die Schuld dafür der Ukraine geben.
Die Sabotageaktion unter falscher Flagge sollte Ende Oktober oder Anfang November stattfinden: Russische Kräfte sollten von der Oblast Kaliningrad aus die Grenze überqueren und ein Massaker in Polen anrichten. Der Plan flog aber auf, berichtet die polnische Zeitung „Rzeczpospolita“ unter Berufung auf Quellen im polnischen Sicherheitsapparat.
Verbündete Geheimdienste warnten Warschau, auch der polnische Geheimdienst selbst konnte Zeichen der Bedrohung ausmachen. „Wir hatten Informationen über die konkreten Ziele, die angegriffen werden sollten. Der russische Plan sah massive Opferzahlen vor“, wird eine der Quellen zitiert.
Parallelen zu Nazi-Aktion
Eine andere anonyme Quelle zog Parallelen zum Überfall auf den Sender Gleiwitz am 31. August 1939. Damals inszenierte die SS einen polnischen Angriff, um einen Vorwand für den Überfall von Nazi-Deutschland auf seinen Nachbarn am Tag darauf zu schaffen.
Die russische Exklave Kaliningrad grenzt an den Norden Polens an:
Die russische Sabotageaktion sollte „etwas Ähnliches“ werden, zitierte die Zeitung: „Natürlich wären diejenigen, die die Grenze überquerten, höchstwahrscheinlich erschossen worden, oder man hätte bei ihnen Beweise gefunden, die darauf hindeuteten, dass sie aus der Ukraine kamen. Das Ziel war es, die Hilfe für die Ukraine zu stoppen.“ Hinter dem Plan steckt höchstwahrscheinlich der russische Militärgeheimdienst GRU, der für solche Operationen berüchtigt ist.
Polnische Gegenoperation
Nachdem russische Geheimdienstoffiziere an der Grenze aufgetaucht waren, schritten die polnischen Sicherheitsbehörden ein. Sie starteten eine Gegenoperation: Ende Oktober wurden Polizei und Grenzschutz verstärkt, zusätzlich wurden Offiziere des Inlandsgeheimdienstes ABW stationiert.
Außerdem hielten Spezialeinheiten eine Übung in der Woidwoschaft Ermland-Masuren ab, die an Kaliningrad grenzt. „Das Ziel der Übung war Abschreckung, aber sie sollte auch die Fähigkeit gewährleisten, präventive Maßnahmen zu ergreifen“, sagte eine mit den Einzelheiten vertraute Quelle zu „Rzeczpospolita“.
„Bedrohung war real“
Der polnische Minister Tomasz Siemoniak, der für die Koordination der Sicherheitsdienste zuständig ist, betonte gegenüber der Zeitung: „Wenn wir bestimmte Maßnahmen ergriffen haben, dann deshalb, weil wir die Bedrohung als real eingeschätzt haben.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.