Die russische Sabotageaktion sollte „etwas Ähnliches“ werden, zitierte die Zeitung: „Natürlich wären diejenigen, die die Grenze überquerten, höchstwahrscheinlich erschossen worden, oder man hätte bei ihnen Beweise gefunden, die darauf hindeuteten, dass sie aus der Ukraine kamen. Das Ziel war es, die Hilfe für die Ukraine zu stoppen.“ Hinter dem Plan steckt höchstwahrscheinlich der russische Militärgeheimdienst GRU, der für solche Operationen berüchtigt ist.