Deutsch-österreichische Kauf-Fantasie

Nun haben Österreich und Deutschland eine Initiative gegründet, die die Plattform mit chinesischer Herkunft unter europäische Kontrolle bringen soll: Der deutsche Staatsminister für Kultur und Medien Wolfram Weimer und der österreichische Staatssekretär für Digitalisierung Alexander Pröll basteln daran, TikTok-Europa kaufen. Der kolportierte Kaufpreis soll bei weit über 20 Milliarden Euro liegen.