Die Idee von Staatssekretär für Digitalisierung Alexander Pröll, mittels Investoren die Social-Media-Plattform TikTok für den europäischen Markt zu kaufen, stößt angesichts der finanziellen Engpässe im Budget auf Kopfschütteln. Die „Krone“ weiß, wie viele Milliarden eine Übernahme kosten würde – und was man stattdessen damit machen könnte.
Es ist noch kein Jahr her, als US-Investoren große Teile vom chinesischen Social-Media-Anbierter TikTok übernommen haben. Die damalige Bewertung wurde von der US-Regierung auf rund 12 Milliarden Euro festgelegt. Ein Schnäppchen, immerhin ergaben frühere Schätzungen einen Firmenwert der US-Anteile von 30 bis 45 Milliarden Euro.
Zu den Investoren gehören der Software-Konzern Oracle, sowie die Finanzfirmen Silver Lake aus den USA und MGX aus Abu-Dhabi. Sie sollen rund 45 Prozent an dem neuen Gemeinschaftsunternehmen halten. Am 22. Jänner wurde der dazugehörige Vertrag unterzeichnet.
Deutsch-österreichische Kauf-Fantasie
Nun haben Österreich und Deutschland eine Initiative gegründet, die die Plattform mit chinesischer Herkunft unter europäische Kontrolle bringen soll: Der deutsche Staatsminister für Kultur und Medien Wolfram Weimer und der österreichische Staatssekretär für Digitalisierung Alexander Pröll basteln daran, TikTok-Europa kaufen. Der kolportierte Kaufpreis soll bei weit über 20 Milliarden Euro liegen.
Diese Summe soll mittels Investoren gestemmt werden. Wenngleich bislang völlig unklar ist, woher das Geld genau kommen soll. Schließlich fehlt in Österreich das Geld ebenso wie in Deutschland an allen Ecken und Enden. Eine anhaltend hohe Inflation, kaum Wirtschaftswachstum und hohe Staatsschulden belasten das Budget beider Länder.
Geld für notwendige Investitionen ist kaum vorhanden, Luxus-Projekte wie das lang ersehnte Nationalstadion sind Utopie. Dabei würde man für 20 Milliarden Euro 40 Nationalstadien bauen können.
Sehen wir uns an, was man mit dem Kaufpreis für die EU-Anteile von TikTok alles kaufen könnte:
Haben Sie noch weitere Beispiele, was man für 20 Milliarden Euro kaufen kann? Schreiben Sie die Vorschläge bitte in die Kommentare!
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