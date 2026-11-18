Waymo betonte, die Wagen seien schon seit Jahren autonom auf Autobahnen unterwegs gewesen. Für Kunden sind sie indes erst seit rund einem Jahr verfügbar. Waymo ist mit mehreren tausend Wagen in gut einem Dutzend US-Städten aktiv und kommt auf mehr als 500.000 bezahlte Fahrten mit Passagieren pro Woche. Die Firma hat Pläne für die internationale Expansion unter anderem nach London, Tokio und München.