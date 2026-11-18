Rangnick hat bei EM-Quali-Auslosung kein Wunschlos

Im kommenden Jahr geht es um die Teilnahme an der EURO 2028, die Gruppenauslosung erfolgt am 6. Dezember in Belfast. Rangnick hat laut eigenen Angaben kein Wunschlos und hofft für den nächsten Lehrgang im März kommenden Jahres auf die Rückkehr vieler Kicker, die zuletzt nicht zur Verfügung standen. Der Kader könnte sich 2027 ändern, die Spielweise aber nicht. Trotz mancher Experten-Kritik werde man am Pressing festhalten, so Rangnick. „Man muss immer noch mal schauen, wer da was sagt und wie viel Wissen da dahintersteckt. Manchmal ist es ziemlich viel Meinung für relativ wenig Wissen.“