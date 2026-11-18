ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat sich mit dem „emotionalen“ Länderspieljahr 2026 zufrieden gezeigt. Nach dem Remis gegen Israel (1:1) zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase machte der Deutsche aber auch eine Ansage in Richtung aller Pressing-Kritiker.
Rangnick hat am Dienstag nach dem 1:1 zum Nations-League-Abschluss in Debrecen gegen Israel eine positive Jahresbilanz gezogen. „Wir haben übers gesamte Jahr nur zwei Spiele verloren, und die gegen den Weltmeister und Vizeweltmeister“, betonte Österreichs Fußball-Teamchef. Wenn er das Länderspieljahr mit einem Wort beschreiben müsste, würde er „emotional“ wählen, sagte der Deutsche vor allem mit Blick auf die WM.
Abgesehen von den Endrunden-Niederlagen gegen Spanien und Argentinien gab es 2026 sieben Siege und vier Remis. Bei der WM gelang durch ein dramatisches 3:3 gegen Algerien der Aufstieg ins Sechzehntelfinale, wo gegen Spanien Endstation war. In der Nations League schaffte die ÖFB-Auswahl ungeschlagen den Aufstieg – ein Erfolg, den Rangnick als sehr hoch einschätzt.
„Wenn man in dieser Gruppe mit zwölf Punkten Erster wird, können wir absolut zufrieden sein“, meinte der 68-Jährige und wies auf die vielen Ausfälle vor allem im Länderspiel-Herbst hin. „Trotzdem weiß ich, dass es noch viele Entwicklungsmöglichkeiten gibt, dass wir noch besser werden können.“
Rangnick hat bei EM-Quali-Auslosung kein Wunschlos
Im kommenden Jahr geht es um die Teilnahme an der EURO 2028, die Gruppenauslosung erfolgt am 6. Dezember in Belfast. Rangnick hat laut eigenen Angaben kein Wunschlos und hofft für den nächsten Lehrgang im März kommenden Jahres auf die Rückkehr vieler Kicker, die zuletzt nicht zur Verfügung standen. Der Kader könnte sich 2027 ändern, die Spielweise aber nicht. Trotz mancher Experten-Kritik werde man am Pressing festhalten, so Rangnick. „Man muss immer noch mal schauen, wer da was sagt und wie viel Wissen da dahintersteckt. Manchmal ist es ziemlich viel Meinung für relativ wenig Wissen.“
Er werde die ÖFB-Mannschaft nicht ihrer größten Qualität berauben. „Wenn wir mit unserer besten Elf spielen, dann müssen wir schauen, wo sind unsere Stärken, wo sind unsere Waffen, was zeichnet uns aus. Und dann zu sagen, wir müssen mehr Tiki-Taka spielen oder mehr Ballbesitz spielen, da muss man trotzdem schauen: Wer kann das, mit welchen Spielern können wir das spielen?“, fragte Rangnick.
Teamchef zuckt angesichts von Pressing-Kritikern mit Schultern
Er wisse, dass im Spiel mit dem Ball Steigerungspotenzial vorhanden ist. „Wenn dann aber Aussagen kommen wie: ‘Wir sollten nicht mehr so viel Pressing und Gegenpressing spielen‘, dann kann ich eigentlich nur die Schultern hochziehen oder die Augenbrauen oder beides oder den Kopf schütteln“, sagte Rangnick.
Der Nationaltrainer verwies in diesem Zusammenhang auf Englands Nations-League-Sieg in Spanien. „Wenn man sieht, wie die Engländer dort gespielt haben in den ersten 60 Minuten, solange sie in Gleichzahl waren: Das war Pressing vom Feinsten, das war Gegenpressing vom Feinsten, das war ein hochaggressives Spiel. Und wenn wir jetzt sagen würden, wir spielen nicht mehr so, dann sind wir wieder da, wo Österreich vor viereinhalb Jahren war. Ob sich das wirklich viele Menschen in Österreich wünschen, wage ich zu bezweifeln.“
Der Ärger über diverse Expertenmeinungen ändert nichts an Rangnicks Zuversicht für das kommende Jahr. „Wenn wir einigermaßen alle Mann an Bord haben, glaube ich, haben wir mehr Möglichkeiten als noch vor einem Jahr.“ Rangnick sprach davon, dass „einige Junge nachrücken und sich spannende Entwicklungen abzeichnen können“.
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