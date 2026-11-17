Interne Systeme beeinträchtigt

Einige interne Systeme seien vorübergehend beeinträchtigt gewesen, teilte der Geheimdienst mit. Alle für seine Aufgaben entscheidenden Funktionen seien jedoch weiterhin vollständig einsatzfähig. Die technische Infrastruktur sei mehrfach abgesichert, um den Betrieb auch bei Wartungsarbeiten oder unerwarteten Störungen aufrechtzuerhalten.

Die Störung habe dazu geführt, dass Arbeitsabläufe von Geheimdienstanalysten verlangsamt wurden. Mitarbeiter am NSA-Hauptsitz in Fort Meade im Bundesstaat Maryland seien angewiesen worden, zeitversetzt zur Arbeit zu erscheinen. Damit solle verhindert werden, dass sich zu viele Beschäftigte gleichzeitig in das Netzwerk einloggen und es zusätzlich belasten, berichtete das auf Cybersicherheit spezialisierte US-Medium „The Record“.