Waymo bringt seine Robo-Taxis nach München

München wird damit die erste Stadt des Anbieters innerhalb der Europäischen Union. Bereits in den kommenden Wochen sollen die ersten Fahrzeuge auf den Münchner Straßen zu sehen sein. In dieser Erprobungsphase werden die Wagen das Straßennetz erfassen und zunächst noch von geschultem Fachpersonal am Steuer gelenkt, um das Fahrsystem auf die Besonderheiten des örtlichen Verkehrs einzustellen.