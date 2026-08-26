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Waymo bringt seine Robo-Taxis nach München

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26.08.2026 07:56
In den USA haben Waymos Taxis bereits mehr als 350 Millionen Kilometer ohne menschliche ...
In den USA haben Waymos Taxis bereits mehr als 350 Millionen Kilometer ohne menschliche Steuerung zurückgelegt.(Bild: AFP/PATRICK T. FALLON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In München sollen Fahrgäste künftig in Autos ohne menschliches Fahrpersonal einsteigen können. Die Google-Schwesterfirma Waymo plant, Ende 2027 in der bayerischen Landeshauptstadt einen regulären fahrerlosen Fahrdienst für die Öffentlichkeit in Betrieb zu nehmen. Das kündigte das Unternehmen in einem Blog-Eintrag an. 

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München wird damit die erste Stadt des Anbieters innerhalb der Europäischen Union. Bereits in den kommenden Wochen sollen die ersten Fahrzeuge auf den Münchner Straßen zu sehen sein. In dieser Erprobungsphase werden die Wagen das Straßennetz erfassen und zunächst noch von geschultem Fachpersonal am Steuer gelenkt, um das Fahrsystem auf die Besonderheiten des örtlichen Verkehrs einzustellen.

  Für den späteren Betrieb ohne Fahrerin oder Fahrer arbeitet das Unternehmen mit dem Kraftfahrt-Bundesamt sowie den zuständigen Landes- und Kommunalbehörden zusammen, um die rechtlichen Zulassungen zu erhalten. Deutschland hatte bereits im Jahr 2021 mit entsprechenden gesetzlichen Regelungen die Grundlage für den fahrerlosen Straßenverkehr im Alltag geschaffen.

350 Millionen Kilometer absolviert
Waymo verweist auf umfangreiche Erfahrungen aus den Vereinigten Staaten, wo der Fahrdienst derzeit in elf Großräumen und Städten – Atlanta, Austin, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami, Nashville, Orlando, Phoenix, San Antonio sowie der Bucht von San Francisco – für die Öffentlichkeit im Einsatz ist. Die Fahrzeuge haben dort nach Unternehmensangaben bereits über 350 Millionen Kilometer ohne menschliche Steuerung zurückgelegt und mehr als 20 Millionen bezahlte Fahrten durchgeführt.

Laut Waymo ist das System dabei deutlich sicherer unterwegs als Menschen am Steuer – das Unternehmen meldet auf Grundlage eigener Erhebungen unter anderem ein Vielfaches weniger an Unfällen mit Schwerverletzten sowie Fuß- und Radverkehr.

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