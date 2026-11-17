Der Streifen war düster und ernst: „Es tut mir echt leid, dass ihr Journalisten so starken Tobak schon vor dem Frühstück anschauen müsst“, lachte der künftige James Bond im „Krone“-Talk. Und posierte für ein gemeinsames Foto – eines von vielen an diesem Abend. Dann drängte schon der nächste Partygast heran, um sein eigenes kleines Stückerl vom „Batman“-Star an sich zu reißen. Doch Pattinson blieb trotz des Andrangs geduldig und freundlich. Nur, dass er sich mehrmals minütlich nervös durch die Haare fuhr, verriet, dass er vielleicht doch lieber bei seiner Verlobten Suki Waterhouse oder der gemeinsamen Tochter gewesen wäre ...