Zu jung, zu alt, zu bekannt, zu schön? Meinungen zum frisch gebackenen James Bond gibt es im Internet momentan unzählige. Die „Krone“ hat sich selbst einen Eindruck gemacht, traf sie ihn doch vor einigen Wochen bei einer Premierenfeier – so kam der Superstar rüber.
Es war eine Party, die sich nur um Einen drehte: Gratis Drinks, schmackhafte Hors d’œuvres und die atemberaubende Aussicht vom Garten des 5-Sterne-Hotels St. Regis in Venedig waren Nebensache, weil Robert Pattinson in einem weißen Anzug und mit einem Glas Aperol Spritz in der Hand die Premierenfeier überstrahlte. Die „Krone“ war vom Filmstudio A24 eingeladen worden und konnte kurz mit dem Star plaudern – er war sichtlich gelöst, nachdem die ersten positiven Kritiken seines neuen Films „Primetime“ eingetrudelt waren und auch das Publikum in der Sala Grande am Lido enthusiastisch reagiert hatte.
Der Streifen war düster und ernst: „Es tut mir echt leid, dass ihr Journalisten so starken Tobak schon vor dem Frühstück anschauen müsst“, lachte der künftige James Bond im „Krone“-Talk. Und posierte für ein gemeinsames Foto – eines von vielen an diesem Abend. Dann drängte schon der nächste Partygast heran, um sein eigenes kleines Stückerl vom „Batman“-Star an sich zu reißen. Doch Pattinson blieb trotz des Andrangs geduldig und freundlich. Nur, dass er sich mehrmals minütlich nervös durch die Haare fuhr, verriet, dass er vielleicht doch lieber bei seiner Verlobten Suki Waterhouse oder der gemeinsamen Tochter gewesen wäre ...
Das Griss um ihn wird jetzt natürlich noch viel stärker werden. Aber es war eine gute Entscheidung, keinen unbekannten Darsteller als 007 zu besetzen – Pattinson ist dem Hype seit „Twilight“ gewachsen. Damals, als 2008 der Vampir-Film ins Kino kam, wurde der Brite binnen kürzester Zeit zum Teenie-Star – viele Fans von damals geraten auch heute sofort ins Schwärmen, wenn sie den Namen Pattinson hören.
Damit könnte auch das Studio Amazon MGM spekuliert haben, denn wenn James Bond etwas fehlt, dann ist es weibliches Publikum. Und heutzutage ist nichts mehr ein garantierter Kino-Hit, wie auch Marvel schmerzhaft erleben musste. Außerdem ist die Chance groß, dass der 40-Jährige demnächst für einen Golden Globe und/oder Oscar nominiert wird, denn seine Rolle in „Primetime“ sorgte für Aufsehen. Das sollte dann auch die größten Kritiker überzeugen.
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