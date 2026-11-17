Momentan wird bundesweit nach zwei Männern gefahndet, die Fremde im Land angesprochen und während des Ablenkungsmanövers Bankomatkarten von ihren Opfern gestohlen haben sollen. Wenn jemand diese Männer kennt oder gesehen hat, soll er sich umgehend bei der Polizei melden.
Die verdächtigen Männer suchen sich ihre Opfer aus, beobachten sie beim Bezahlvorgang an Kassen und spähen dabei deren PIN aus. Danach versucht einer der beiden die Betroffenen anzusprechen, während der andere die Bankomatkarte ergaunert. Die Polizei veröffentlichte am Dienstag die Fahndungsfotos der Männer, die auch in Salzburg mehrere Straftaten begangen haben sollen.
Verwickelten Opfer in ein Gespräch
Bei einem Fall in Salzburg spähten die Verdächtigen am 3. Oktober gegen 15 Uhr den PIN-Code einer Frau bei einer Kassa eines Lebensmittelgeschäfts in Hallein aus, wie die Polizei berichtet. Dann verwickelten sie die Dame in einer Tiefgarage in ein Gespräch. Dabei stahl der zweite Mann aus der am Beifahrersitz liegenden Geldbörse die Bankomatkarte. Bei einem Bankomaten in Hallein hoben die Täter zwanzig Minuten später 2300 Euro ab.
Die Polizei geht davon aus, dass die Täter die Nacht auf den 3. Oktober in Salzburg Stadt verbracht haben. Einen Tag später wiederholte das Duo dasselbe in Kitzbühel und hob danach 1340 Euro ab. Die beiden sollen bundesweit vom 10. bis 14. November elf weitere Opfer bestohlen haben.
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