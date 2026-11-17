Verwickelten Opfer in ein Gespräch

Bei einem Fall in Salzburg spähten die Verdächtigen am 3. Oktober gegen 15 Uhr den PIN-Code einer Frau bei einer Kassa eines Lebensmittelgeschäfts in Hallein aus, wie die Polizei berichtet. Dann verwickelten sie die Dame in einer Tiefgarage in ein Gespräch. Dabei stahl der zweite Mann aus der am Beifahrersitz liegenden Geldbörse die Bankomatkarte. Bei einem Bankomaten in Hallein hoben die Täter zwanzig Minuten später 2300 Euro ab.