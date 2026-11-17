Bitter! Die Sorgenfalten von Danny Röhl werden wohl nicht kleiner. Nach der Verletzung von Haris Tabakovic im Länderspiel mit Bosnien am Samstag musste einer seiner Schützlinge am Dienstag das Training vorzeitig abbrechen. Der Oberschenkel wurde sofort einbandagiert.
Das kann Salzburg-Trainer Danny Röhl nicht gebrauchen. Nach der Hiobsbotschaft um Haris Tabakovic, der sich im Nations-League-Spiel mit Bosnien am Samstag laut seines Teamchefs einen Meniskusriss zugezogen hat, musste am Dienstag im Training auch noch Umut Tohumcu die Einheit vorzeitig abbrechen.
Tohumcu humpelte vom Feld
Der Leihspieler von der TSG Hoffenheim ging nach einem Zweikampf während einer intensiven Pressing- und Angriffsübung zu Boden. Danach verließ er das Feld.
Zuvor wurde er noch von Reha-Therapeut Scott Eisele einbandagiert. Die Verletzung von Tohumcu dürfte sich am linken, oberen Oberschenkel zugetragen haben.
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