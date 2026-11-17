Das kann Salzburg-Trainer Danny Röhl nicht gebrauchen. Nach der Hiobsbotschaft um Haris Tabakovic, der sich im Nations-League-Spiel mit Bosnien am Samstag laut seines Teamchefs einen Meniskusriss zugezogen hat, musste am Dienstag im Training auch noch Umut Tohumcu die Einheit vorzeitig abbrechen.