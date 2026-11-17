Erinnern Sie sich noch an das letzte Weihnachtsfest? Es war ein ganz besonderes. Denn in fast ganz Österreich lag eine zumindest ein Zentimeter dicke Schneedecke. Sogar in St. Pölten. Dort hatte es davor 2007 zuletzt weiße Weihnachten gegeben. Ähnlich gering sind normalerweise die Wahrscheinlichkeiten in Eisenstadt. Doch auch dort war es 2025 wie in Klagenfurt, Linz, Graz und Wien weiß.