Polizisten bei Festnahme verletzt

Doch die Situation kippte plötzlich: Während die Beamten den Sachverhalt klären wollten, versuchte der Mann laut Polizei, einen Beamten mit der Faust zu schlagen und ihn zu beißen. Da er sein Verhalten nicht einstellte, mussten die Polizisten Körperkraft anwenden. Der 20-Jährige wurde schließlich wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen.