Ein 20-Jähriger hat am Montagabend in Wien-Favoriten mit einem Holzstock mehrere Autos vor einer Polizeiinspektion beschädigt. Als die Beamten einschritten, attackierte er einen Polizisten. Bei der anschließenden Festnahme wurden zwei Beamte verletzt.
Gegen 21.50 Uhr wurden Polizisten der Inspektion Favoritenstraße alarmiert, weil ein Unbekannter vor dem Gebäude auf mehrere Fahrzeuge einschlug. Als die Beamten nach draußen eilten, erwischten sie den Mann auf frischer Tat. Zunächst zeigte sich der 20-Jährige kooperativ und schien den Anweisungen Folge zu leisten.
Polizisten bei Festnahme verletzt
Doch die Situation kippte plötzlich: Während die Beamten den Sachverhalt klären wollten, versuchte der Mann laut Polizei, einen Beamten mit der Faust zu schlagen und ihn zu beißen. Da er sein Verhalten nicht einstellte, mussten die Polizisten Körperkraft anwenden. Der 20-Jährige wurde schließlich wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen.
Bei der Festnahme wurden zwei Polizisten verletzt, die ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnten. Insgesamt wurden zwei Streifenwagen sowie ein weiteres Auto beschädigt. Der Tatverdächtige befindet sich weiterhin in polizeilicher Anhaltung.
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