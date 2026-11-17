Bei einer Schwerpunktaktion der Wiener Polizei gingen den Beamten gleich zwei besonders rasante Verkehrssünder ins Netz. Der erste Lenker wurde am Montagabend auf der Aspernstraße in Wien-Donaustadt geblitzt. Statt der erlaubten 30 km/h war der Pkw mit satten 132 km/h in Richtung Erzherzog-Karl-Straße unterwegs. Damit überschritt der Lenker das Tempolimit um mehr als das Vierfache!