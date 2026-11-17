Gleich zwei Autofahrer wurden bei Verkehrskontrollen in Wien mit massiv überhöhter Geschwindigkeit erwischt. Einer raste mit unglaublichen 132 km/h durch eine 30er-Zone!
Bei einer Schwerpunktaktion der Wiener Polizei gingen den Beamten gleich zwei besonders rasante Verkehrssünder ins Netz. Der erste Lenker wurde am Montagabend auf der Aspernstraße in Wien-Donaustadt geblitzt. Statt der erlaubten 30 km/h war der Pkw mit satten 132 km/h in Richtung Erzherzog-Karl-Straße unterwegs. Damit überschritt der Lenker das Tempolimit um mehr als das Vierfache!
Doch auch in Wien-Favoriten hielt sich ein Autofahrer offenbar wenig an die Geschwindigkeitsbeschränkung. Bei einer weiteren Kontrolle auf der Leopoldsdorfer Straße wurde ein Pkw mit 119 km/h gemessen – erlaubt waren auch hier lediglich 30 km/h.
Ernsthafte Konsequenzen drohen
In beiden Fällen kamen mobile Radarfahrzeuge der Landesverkehrsabteilung zum Einsatz. Auf die beiden Lenker kommen nun ernsthafte Konsequenzen zu: Ihnen drohen ein Führerscheinentzugsverfahren sowie die vorläufige Beschlagnahme ihrer Fahrzeuge.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.