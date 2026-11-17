ÖSV-Alpinchef Christian Mitter hat sich im Vorfeld der Heimrennen in Gurgl zu einem möglichen Comeback von Manuel Feller geäußert. Eine Entscheidung darüber wird wohl erst am Freitag fallen. Zumal das ÖSV-Slalom-Ass nicht auf Biegen und Brechen starten muss ...
„Er hat trainiert, reist jetzt an und am Freitag werden wir trainieren und dann eine Entscheidung treffen“, kündigt Mitter am Dienstag bezüglich eines möglichen Feller-Comebacks an und schiebt hinterher: „Es ist derzeit alles noch etwas in der Schwebe, wie es ihm genau geht.“
„Das ist nicht sein Anspruch“
Ob der Kitzbühel-Sieger in Gurgl sein Comeback gibt, wird sich also erst kurzfristig entscheiden. Ohnehin verspüre man keinen Druck, stellt der ÖSV-Alpinchef klar: „Er muss nicht unbedingt an diesem Wochenende schon an den Start gehen, sondern kann den Einstieg in den Weltcup selbst nach Fitnessstatus und anderen Faktoren wählen.“
Denn eines sei klar, so Mitter: „Wenn er an den Start geht, dann muss er wirklich konkurrenzfähig sein. Ein Läufer auf seinem Niveau wird nicht nur mitfahren, damit er einfach dabei ist.“ Den Rennverlauf selbst könne man nicht beeinflussen, aber „sein Anspruch ist nicht, dass er einfach nur dabei ist.“
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