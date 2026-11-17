Ähnliches war von der Leiterin der EU-Asylagentur, Nina Gregori zu hören. 54 Prozent aller Asylanträge in der Europäischen Union würden bereits in beschleunigten Verfahren oder direkt an der Grenze bearbeitet, sagte Gregori. Der neue EU-Migrationspakt sehe auch vor, dass die Mitgliedsstaaten Notfallpläne vorlegen müssen. „Das ist sehr wichtig, weil wir damit ein umfassendes Bild bekommen, wer in Europa was tun kann und welche Ressourcen es gibt. Damit können wir Ereignisse wie in Ceuta verhindern“, so Gregori mit Verweis auf den Massenansturm auf die spanische Exklave im Juli.