Pilot getötet
Serbisches Militärflugzeug nahe Belgrad abgestürzt
Von krone.at
Ein serbisches Militärflugzeug vom Typ MIG-29 ist am Dienstagvormittag unweit von Belgrad abgestürzt. Medienberichten zufolge kam der 53-jährige Pilot ums Leben.
Auf Fernsehbildern war die brennende MIG-29 auf einem Feld zwischen den Ortschaften Nova Pazova und Stara Pazova zu sehen. Das Verteidigungsministerium äußerte sich zu den Ursachen des Absturzes bisher nicht.
Absturzort unweit von Militärflughafen
Der Absturzort ist nahe des Militärflughafens Batajnica, etwa 30 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt. Das Flugzeug gehörte zur 204. serbischen Militärluftfahrtbrigade mit Sitz in Batajnica.
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