Im September erst ins Profi-Lager gewechselt, bei der Tourschool zuletzt gleich ins Finale gekommen und das volle Ticket für die Challenge Tour gelöst – der burgenländische Golf-Pro Lukas Boandl klettert in Windeseile die Karriereleiter empor. Die Saison ist aber noch nicht um. Der 24-Jährige könnte dem Ganzen noch das i-Tüpfelchen schlechthin aufsetzen.
Die letzten Tage verbrachte Lukas Boandl in London. Einerseits, um seine Freundin zu besuchen, andererseits stand ein Golfschläger-Fitting auf dem Programm. „Samstag fliege ich dann schon in die USA“, sagt Boandl, der für den GC Fürstenfeld/Loipersdorf abschlägt. „Ich bin in der Steiermark zur Schule gegangen und gehöre auch dem Landeskader an“, so Boandl, der aber Burgenländer ist.
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