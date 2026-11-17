Die letzten Tage verbrachte Lukas Boandl in London. Einerseits, um seine Freundin zu besuchen, andererseits stand ein Golfschläger-Fitting auf dem Programm. „Samstag fliege ich dann schon in die USA“, sagt Boandl, der für den GC Fürstenfeld/Loipersdorf abschlägt. „Ich bin in der Steiermark zur Schule gegangen und gehöre auch dem Landeskader an“, so Boandl, der aber Burgenländer ist.