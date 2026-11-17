Das Verbreitungsgebiet der Zwergmaus erstreckt sich in Europa von Ost- und Mitteleuropa bis nach Spanien und England. In Österreich kommt sie vor allem im Alpenvorland vor, unter anderem in Salzburg, Ober- und Niederösterreich, der Steiermark und im Burgenland. Doch der Lebensraum der kleinen Kletterkünstlerin wird durch intensive landwirtschaftliche Nutzung zunehmend eingeschränkt.