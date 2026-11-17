Kaum größer als ein menschlicher Daumen und mit dunklen Knopfaugen: Die Zwergmaus ist das Tier des Jahres 2027. Das winzige Nagetier setzte sich bei der Wahl mit weniger als 100 Stimmen knapp gegen Steinmarder und Biber durch.
Die Zwergmaus (Micromys minutus) ist mit einer Kopf-Rumpf-Länge von lediglich fünf bis 7,5 Zentimetern und einem Gewicht von maximal rund elf Gramm das kleinste Nagetier Europas.
Trotz ihrer geringen Größe spielt sie eine wichtige Rolle im Ökosystem. Sie dient zahlreichen Beutegreifern wie Mauswiesel, Fuchs und Eulen als Nahrungsquelle.
Gleichzeitig trägt sie durch den Verzehr von Insekten zur Regulierung ihrer Bestände bei und beeinflusst durch die Aufnahme und Verbreitung von Pflanzensamen die natürliche Vegetationsentwicklung.
An der Zwergmaus zeigt sich, dass auch die kleinsten Bewohner unserer Landschaft einen großen Platz im ökologischen Gleichgewicht haben.
Naturschutzbund-Expertin Carolina Trcka-Rojas
Kleiner Nager kämpft mit Lebensraumverlust
Ihre bevorzugten Lebensräume sind feuchte Hochgrasfluren, Schilfbestände und Seggen entlang von Gewässern sowie in Auenlandschaften. Die kleinen Säugetiere sind sowohl tagsüber als auch nachts aktiv und leben überwiegend einzelgängerisch. Allerdings überwintern die sonst solitär lebenden Zwergmäuse oft gemeinsam, um sich gegenseitig zu wärmen.
Das Verbreitungsgebiet der Zwergmaus erstreckt sich in Europa von Ost- und Mitteleuropa bis nach Spanien und England. In Österreich kommt sie vor allem im Alpenvorland vor, unter anderem in Salzburg, Ober- und Niederösterreich, der Steiermark und im Burgenland. Doch der Lebensraum der kleinen Kletterkünstlerin wird durch intensive landwirtschaftliche Nutzung zunehmend eingeschränkt.
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