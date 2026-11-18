Bayern-Trainer Vincent Kompany steht nach seinen gesundheitlichen Problemen vor der Rückkehr an die Seitenlinie. Die Pressekonferenz des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Donnerstag für das Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln (Freitag) findet mit dem Chefcoach statt, wie die Münchner mitteilten.
In dieser Woche leitete Kompany erstmals wieder das Training. Wegen einer Schulterverletzung musste der linke Arm des Belgiers gestützt werden.
Kompany war am 23. Oktober beim Training der zweiten Mannschaft zusammengebrochen. Nach dramatischen Szenen am Vereinsgelände wurde er ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte eine Hirnhautreizung diagnostizierten. Nach sechs Tagen durfte der 40-Jährige die Klinik verlassen. In seiner Abwesenheit hatte Co-Trainer Aaron Danks die Mannschaft betreut und zu vier Siegen und einem Remis geführt. Danks hatte Kompany auch bei den Presseterminen vertreten.
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