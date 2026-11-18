Kompany war am 23. Oktober beim Training der zweiten Mannschaft zusammengebrochen. Nach dramatischen Szenen am Vereinsgelände wurde er ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte eine Hirnhautreizung diagnostizierten. Nach sechs Tagen durfte der 40-Jährige die Klinik verlassen. In seiner Abwesenheit hatte Co-Trainer Aaron Danks die Mannschaft betreut und zu vier Siegen und einem Remis geführt. Danks hatte Kompany auch bei den Presseterminen vertreten.