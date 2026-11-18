Der Streit verlagerte sich daraufhin auf die Schultoiletten. Dort soll der Syrer ein Klappmesser gezogen und Stichbewegungen in Richtung seines Kontrahenten ausgeführt haben. Daraufhin versetzte der 16-Jährige seinem Gegenüber einen derart heftigen Faustschlag ins Gesicht, dass der Syrer einen Zahn verlor.