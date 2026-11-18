Brutaler Vorfall in einer Wiener Mittelschule: Zwei Burschen im Alter von 15 und 16 Jahren gerieten am Dienstag in Streit, am Schulklo zog der Jüngere ein Klappmesser, der Ältere schlug ihm daraufhin einen Zahn aus!
Gegen 10 Uhr kam es zur Auseinandersetzung der beiden Klassenkollegen in der Hietzinger Mittelschule. Im Zuge des Streits soll der 15-jährige Syrer den 16 Jahre alten Slowaken mehrmals vor Zeugen mit dem Umbringen bedroht haben.
Der Streit verlagerte sich daraufhin auf die Schultoiletten. Dort soll der Syrer ein Klappmesser gezogen und Stichbewegungen in Richtung seines Kontrahenten ausgeführt haben. Daraufhin versetzte der 16-Jährige seinem Gegenüber einen derart heftigen Faustschlag ins Gesicht, dass der Syrer einen Zahn verlor.
Messer verschwunden
Der 15-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Vom angeblich gezogenen Messer fehlte jede Spur. Gegen den Jugendlichen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Zudem wurde er wegen Verdachts der gefährlichen Drohung auf freiem Fuß angezeigt.
Auch der 16-Jährige kassierte eine Anzeige wegen Verdachts der Körperverletzung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.