Italien plant strengere Altersbeschränkungen für soziale Netzwerke. Kinder unter 13 Jahren sollen künftig keine eigenen Social-Media-Konten mehr haben dürfen. Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren sollen solche Angebote nur nutzen können, wenn ihre Konten mit denen eines Elternteils verknüpft sind. Unabhängige Konten sollen erst ab 16 Jahren erlaubt sein.