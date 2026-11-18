Italien plant strengere Altersbeschränkungen für soziale Netzwerke. Kinder unter 13 Jahren sollen künftig keine eigenen Social-Media-Konten mehr haben dürfen. Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren sollen solche Angebote nur nutzen können, wenn ihre Konten mit denen eines Elternteils verknüpft sind. Unabhängige Konten sollen erst ab 16 Jahren erlaubt sein.
Das Vorhaben ist Teil eines Änderungsantrags zu einem derzeit im Parlament beratenen Sicherheitsdekret. Die Verabschiedung wird bis Ende Dezember erwartet. Der Vorschlag ist von der rechtsgerichteten Regierungskoalition unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni unterstützt. Eine Zustimmung gilt nach Einschätzung von Parlamentskreisen als sehr wahrscheinlich.
Bildungs-Apps von den Einschränkungen ausgenommen
„Dieser Änderungsantrag könnte einen entscheidenden Wendepunkt für Eltern darstellen, die mit der digitalen Abhängigkeit ihrer Kinder kämpfen, ebenso wie für die Minderjährigen selbst“, erklärte Fabio Rampelli, ein führender Abgeordneter von Melonis Partei Fratelli d‘Italia.
Nach dem derzeitigen Entwurf sollen Bildungs-Apps von den Einschränkungen ausgenommen werden. Die endgültige Fassung könnte sich während der parlamentarischen Beratungen noch ändern. Die Betreiber sozialer Netzwerke sollen verpflichtet werden, das Alter ihrer Nutzer zu überprüfen. Die italienische Kommunikationsaufsicht AGCOM soll innerhalb von neun Monaten nach Inkrafttreten des Dekrets entsprechende Richtlinien ausarbeiten.
Mit den geplanten Einschränkungen würde sich Italien einer internationalen Entwicklung anschließen. Weltweit wächst der Druck auf die Plattformbetreiber, ihre Angebote und insbesondere ihre Empfehlungsalgorithmen zu verändern. Hintergrund sind zunehmende Sorgen, dass soziale Netzwerke zur psychischen Belastung von Kindern und Jugendlichen beitragen könnten.
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