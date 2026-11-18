Verluste durch Rücklagen ausgeglichen

Schon bisher war die Situation alles andere als rosig: Laut dem letzten verfügbaren Jahresbericht 2024 war das Betriebsergebnis mit 80 Millionen Euro negativ. Die Verluste mussten in den vergangenen Jahren durch Rücklagen ausgeglichen werden. Und noch eine besorgniserregende Entwicklung lässt sich aus den Geschäftsberichten herauslesen: Der AUVA geht langsam das Geld aus. Die Bankeinlagen sanken von 193 Millionen Euro im Jahr 2020 auf 71 Millionen Euro, wovon 30 Millionen Euro längerfristig gebunden sind. Im Jahr 2025 sanken die Bankeinlagen laut AUVA noch einmal um 20 Millionen Euro auf 51 Millionen.