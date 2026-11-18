Große finanzielle Probleme belasten die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA): Dauerhaft reduzierte Einnahmen setzen die Versorgung unter Druck, bis zum Jahr 2030 drohen die Verluste zu explodieren.
Finanzvermögen müsse zur Abdeckung der Fehlbeträge verkauft werden, berichtete das Nachrichtenmagazin „Profil“ am Mittwoch unter Berufung auf die Gebarungsvorschau der fast ausschließlich aus Dienstgeberbeiträgen finanzierten Versicherung.
Halbe Milliarde Euro Verlust
Laut der Finanzvorschau (Stand Mai) rechnet die AUVA zwar mit Mehreinnahmen von über 240 Millionen Euro zwischen 2025 und 2030. Die Ausgaben dürften aber – ohne Gegenmaßnahmen – im gleichen Zeitraum noch viel höher ausfallen. Bis 2030 könnte der kumulierte Bilanzverlust demnach eine halbe Milliarde Euro betragen. 2029 sollen die Verluste erstmals die 100-Millionen-Marke sprengen: Ein Abgang von 119 Millionen wird erwartet, 2030 dann 105 Millionen Euro.
Verluste durch Rücklagen ausgeglichen
Schon bisher war die Situation alles andere als rosig: Laut dem letzten verfügbaren Jahresbericht 2024 war das Betriebsergebnis mit 80 Millionen Euro negativ. Die Verluste mussten in den vergangenen Jahren durch Rücklagen ausgeglichen werden. Und noch eine besorgniserregende Entwicklung lässt sich aus den Geschäftsberichten herauslesen: Der AUVA geht langsam das Geld aus. Die Bankeinlagen sanken von 193 Millionen Euro im Jahr 2020 auf 71 Millionen Euro, wovon 30 Millionen Euro längerfristig gebunden sind. Im Jahr 2025 sanken die Bankeinlagen laut AUVA noch einmal um 20 Millionen Euro auf 51 Millionen.
Appell an Bund, Länder und Sozialpartner
In einer Aussendung am Mittwoch bestätigte die AUVA den Handlungsdruck, bedingt durch veränderte finanzielle Rahmenbedingungen und verschärft durch zusätzliche Aufgaben, steigende Kosten und notwendige Investitionen. Der Beitrag der Dienstgeber zur Unfallversicherung sei seit 2014 wiederholt gesenkt worden. Von 2019 bis einschließlich 2026 summierten sich die daraus resultierenden Einnahmenentgänge für die AUVA auf knapp 1,5 Milliarden Euro, wurde betont. Diese Mittel stünden damit nicht für Leistungen und Investitionen zugunsten der Versicherten zur Verfügung.
„Damit ist eine Grenze erreicht: Zusätzliche Aufgaben, steigende Kosten und notwendige Investitionen können nicht dauerhaft mit einer reduzierten Einnahmenbasis finanziert werden“, hieß es in der AUVA-Aussendung. Man lade daher Bund, Länder, Sozialpartner und Gesetzgeber zu einem gemeinsamen Dialog ein. „Werden zusätzliche Aufgaben übertragen oder Leistungen für andere Teile des Gesundheits- und Sozialsystems erbracht, müssen dafür auch die erforderlichen Mittel vorgesehen werden“, so die Forderung.
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