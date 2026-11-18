Die blaue Kritik

Ihr Hauptpunkt: Bisher wird bei der Prüfung zwischen ortsfesten Anlagen, also etwa Fabriken, und Verkehrswegen unterschieden. Diese Trennung soll gesetzlich abgesichert bleiben. Sonst stünden selbst Umfahrungen, die Ortszentren vom Durchzugsverkehr entlasten sollen, vor neuen Hürden. Gleiches gelte für den Schienenausbau. Schon weit fortgeschrittene Projekte bräuchten womöglich neue Gutachten oder wären im schlimmsten Fall gar nicht mehr genehmigungsfähig. „Es kann nicht sein, dass dringend notwendige Ortsumfahrungen, Straßenbauprojekte und Schienenverbindungen auf Jahre hinaus verzögert werden“, sagt Oberösterreichs Infrastruktur-Landesrat Steinkellner.