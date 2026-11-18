Geschüttelt, nicht gerührt! Bereits 25-mal hat uns der britische Kult-Agent durch actionreiche Filmabende begleitet. Jetzt startet die Reihe mit Robert Pattinson in ein neues Zeitalter. Wir möchten wissen: Welcher Schauspieler war Ihr liebster 00-Agent?
Der berühmteste Agent der Filmgeschichte lässt niemanden kalt und fast jeder hat hier auch einen Favoriten. Seien es die ersten Bonds, in denen der Mann mit der Lizenz zum Töten von Legende Sean Connery verkörpert wurde, oder die neuesten Filme der Reihe, in denen Daniel Craig den 00-Agenten mimte.
Wer belegt in Ihrem Ranking hier den ersten Platz und warum? Welche Bond-Filme sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben und auf welche hätten Sie auch verzichten können?
Wir freuen uns auf Ihre Meinung dazu in den Kommentaren!
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