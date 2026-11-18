Gericht: Direkter Zusammenhang kann nicht festgestellt werden

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat nun diese Entscheidung bestätigt. Es lasse sich nicht feststellen, dass der Lehrer Lärm ausgesetzt gewesen sei, der geeignet gewesen wäre, das Gehör zu schädigen, heißt es im Urteil. Dass die Kinder nicht nur laut gesungen, sondern auch schrill gepfiffen hätten, habe sich nicht feststellen lassen. Die Erzieherin und weitere Dienstkräfte der Schule wurden dazu befragt, die Schüler selbst konnten nicht mehr als Zeugen vernommen werden, da ihre aktuellen Adressen der Schule nicht mehr bekannt seien – der Vorfall hatte sich vor zehn Jahren ereignet.