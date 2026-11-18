Urteil in Deutschland
Tinnitus nach Schülergesang ist kein Arbeitsunfall
Der Tinnitus eines Lehrers, festgestellt nach lautem Gesang einer Volksschulklasse, gilt nicht als Arbeitsunfall. Dies hat ein Sozialgericht in Deutschland entschieden.
Der 43-jährige Beschwerdeführer war im Sommer 2016 als angestellter Lehrer an einer Berliner Volksschule tätig. Er betrat nach Unterrichtsschluss einen Klassenraum, wo er seine Tasche holen wollte. Dort sang eine zweite Klasse mit ihrer Erzieherin das Lied „Wenn du fröhlich bist“, stampfte, sprang, klatschte und rief am Ende laut Hurra. Einige Tage später wurde bei dem Lehrer ein Tinnitus sowie eine krankhafte Geräuschüberempfindlichkeit, eine sogenannte Hyperakusis, festgestellt. Die Unfallkasse lehnte es ab, das Ereignis als Arbeitsunfall anzuerkennen.
Gericht: Direkter Zusammenhang kann nicht festgestellt werden
Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat nun diese Entscheidung bestätigt. Es lasse sich nicht feststellen, dass der Lehrer Lärm ausgesetzt gewesen sei, der geeignet gewesen wäre, das Gehör zu schädigen, heißt es im Urteil. Dass die Kinder nicht nur laut gesungen, sondern auch schrill gepfiffen hätten, habe sich nicht feststellen lassen. Die Erzieherin und weitere Dienstkräfte der Schule wurden dazu befragt, die Schüler selbst konnten nicht mehr als Zeugen vernommen werden, da ihre aktuellen Adressen der Schule nicht mehr bekannt seien – der Vorfall hatte sich vor zehn Jahren ereignet.
Auch das Gutachten eines Hals-Nasen-Ohren-Arztes habe nicht auf einen lärmbedingten Hörschaden bei dem Lehrer hingewiesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, der Kläger kann die Zulassung der Revision beim Bundessozialgericht beantragen.
Sportlehrer mit Hörsturz an Oberschule erfolgreicher
In einem ähnlichen Fall aus dem Jahr 2023 war der lärmbedingte Hörschaden als Arbeitsunfall bejaht worden. Der Kläger, Sportlehrer an einer Oberschule, war mit 30 lautstark schreienden und gröhlenden Jugendlichen durch einen Flur zu Umkleideräumen gegangen. Wenige Tage später wurde ein Hörsturz diagnostiziert.
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