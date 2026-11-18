Derzeit gelten österreichweit unterschiedliche Richtsätze für das Bürgermeistergehalt. So kann es vorkommen, dass ein Bürgermeister einer kleinen Gemeinde mit bis zu 1500 Einwohnern im Burgenland auf 4035,90 Euro brutto kommt, während man für die gleiche Stelle in Salzburg mit einem Gehalt von 6103,90 Euro entlohnt wird. Also grundsätzlich wäre hier Einsparungspotenzial vorhanden.