Auf Balkon im zweiten Stock versteckt

Einsatzkräfte der Sondereinheit WEGA und der Polizeidiensthundeeinheit durchsuchten daraufhin das Gebäude. Der Verdächtige hatte sich inzwischen auf einem Balkon im zweiten Stock versteckt. Dort konnten ihn die Beamten schließlich aufspüren und vorläufig festnehmen.