In der Nacht auf Mittwoch gegen 23.20 Uhr bemerkten Bewohner eines gegenüberliegenden Wohnhauses einen maskierten Mann, der in einem Bürogebäude Schränke und Schubladen durchwühlte. Die Zeugen alarmierten umgehend die Polizei.
Auf Balkon im zweiten Stock versteckt
Einsatzkräfte der Sondereinheit WEGA und der Polizeidiensthundeeinheit durchsuchten daraufhin das Gebäude. Der Verdächtige hatte sich inzwischen auf einem Balkon im zweiten Stock versteckt. Dort konnten ihn die Beamten schließlich aufspüren und vorläufig festnehmen.
In seiner Tasche entdeckten die Polizisten diverses Einbruchswerkzeug sowie mehrere mutmaßlich gestohlene Schlüssel und Chipkarten.
Polizeihund „Blue“ erschnüffelte Diebesgut
Auch Polizeidiensthund „Blue“ kam zum Einsatz. Unterhalb des Balkons erschnüffelte der Vierbeiner weiteres Einbruchswerkzeug sowie mutmaßliches Diebesgut. Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt.
Der 45-Jährige der über keinen aufrechten Wohnsitz in Österreich verfügt, zeigte sich laut Polizei geständig. Er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien übernommen.
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