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Nimmt keine Hilfe an

Obdachlose Diana will und darf auf Brücke bleiben

Tirol
14.11.2026 07:00
Das Schlafsack-Lager bleibt weiter das „Daheim“ von Diana.
Das Schlafsack-Lager bleibt weiter das „Daheim“ von Diana.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Die unter der Grenobler Brücke in Innsbruck „lebende“ obdachlose 48-jährige Diana lehnt immer wieder konkrete Hilfsangebote ab. Sogar der Besuch von Vizebürgermeister Georg Willi war ergebnislos.

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Der „Tiroler Krone“-Bericht über die 48-jährige, die in einem menschenunwürdigen Schlafsacklager unterhalb der Grenobler Brücke in der Innsbrucker Reichenau ihr Dasein fristet, hat Wellen geschlagen.

Sorge vor möglicher Vertreibung 
Besorgte Passanten und Unterstützer der Frau befürchteten, die Stadt Innsbruck würde die Obdachlose von ihrem Lagerplatz vertreiben. Dies stellte sich inzwischen als vollkommen haltlos heraus.

„Stadt vertreibt niemanden“
„Wir wollen und werden niemanden vertreiben, auch Diana nicht“, betonte Natascha Mair, Sozialkoordinatorin im Büro von Innsbrucks Vizebürgermeister Georg Willi, im Gespräch mit der „Tiroler Krone“.

(Bild: Christof Birbaumer)

Tatsächlich stattete die Mobile Überwachungsgruppe (MÜG) der Stadt Innsbruck Diana nach dem „Krone“-Bericht einen Besuch ab. „Aber nicht, um sie von dem Ort wegzubringen“, betont Sozialkoordinatorin Mair, „die Beamten versuchten lediglich, sie davon zu überzeugen, in die Notschlafstelle oder die städtische Herberge in der Hunoldstraße zu gehen.“

Diana lehnt Dach über dem Kopf ab 
Die MÜG scheiterte jedenfalls bei ihren Bemühungen. Diana lehnte ein Dach über dem Kopf in einer der Einrichtungen gegenüber den Beamten ab.

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Ergebnisloser Besuch des Vizebürgermeisters
Auch Vizebürgermeister Georg Willi (Grüne) sei kürzlich persönlich bei der 48-Jährigen bei der Grenobler Brücke gewesen – in gleicher Absicht. Er sprach mit der Frau, doch eines der zahlreichen Hilfsangebote anzunehmen. Aber selbst der Besuch des Vizebürgermeisters endete erfolglos. Diana zog es vor, weiter an diesem menschenunwürdigen Platz ihr Dasein zu fristen.

Angebot für betreutes Wohnen
„Wir haben ihr auch schon mehrmals einen Platz im betreuten Wohnen angeboten“, sagt die Sozialkoordinatorin. Diana lehnte dies ebenfalls jedes Mal ab.

Gesellschaft müsse Anblick aushalten
Nicht allen Passanten gefällt der Anblick des tristen Schlafsacklagers. So etwas müsse eine Gesellschaft freilich aushalten, meint Mair.

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