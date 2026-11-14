Obdachlose Diana will und darf auf Brücke bleiben

Ergebnisloser Besuch des Vizebürgermeisters

Auch Vizebürgermeister Georg Willi (Grüne) sei kürzlich persönlich bei der 48-Jährigen bei der Grenobler Brücke gewesen – in gleicher Absicht. Er sprach mit der Frau, doch eines der zahlreichen Hilfsangebote anzunehmen. Aber selbst der Besuch des Vizebürgermeisters endete erfolglos. Diana zog es vor, weiter an diesem menschenunwürdigen Platz ihr Dasein zu fristen.